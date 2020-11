¿Quién dice la verdad sobre Eleazar Gómez, su abogado, o Mhoni Vidente?

¿QUIÉN DICE LA VERDAD SOBRE ELEAZAR GÓMEZ, AHORA CONOCIDO COMO “EL CANÍBAL”, ¿SU ABOGADO PENALISTA O MHONI VIDENTE?

Según el abogado de Eleazar Gómez, ahora conocido como “El Caníbal” no tendrá derecho a ser visitado por sus familiares en el reclusorio ni en Navidad ni en Año Nuevo ya que su próxima audiencia es hasta enero 2021, sin embargo, Mhoni Vidente dijo que “el mordelón” sale libre el 27 de noviembre y tendrá trabajo como actor en enero 2021.

Si Mhoni Vidente además de vidente resulta ser más picuda en leyes que el abogado, que la contrate Juan Collado, en unos días se verá quién de los dos tiene la razón.

Dicen que en el reclusorio le preguntan a Eleazar que si como Drácula le hace liposucción en los cachetes y que lo consuelan diciéndole que cuando salga libre a su exnovia ya se le van a haber rellenado los cachetes de las mordidas.

KIKO PANTOJA: ¿DE VERDAD ISABEL PANTOJA FUE LA PEOR MADRE O LE ESTORBA PORQUE NO LE ALCANZA EL DINERO?

Kiko Pantoja dijo en el programa español “Sálvame” que Isabel Pantoja fue mala madre y le ha robado su herencia.

Si es cierto lo que dice Kiko, que decepción con la tonadillera consentida de Juan Gabriel porque si aún existe herencia de Paquirri lo justo es que la tenga su hijo varón por otra parte, si Isabel consintió demasiado a Kiko y ya no le alcanza siendo disk jockey para vivir como príncipe, como su madre lo tenía acostumbrado y por eso exige una herencia que se acabó hace muchos años y por eso le estorba ahora su mamá, Isabel Pantoja, si no existe tal herencia tiene que salir y decirle a su hijo: -Lo que hice cantando no me lo vas a quitar y menos a la malas o se lo dejo a una asociación de perros antes que dejártelo a ti.-

EIZA GONZÁLEZ, BRILLANTE AUTOPUBLICISTA, ¡SE SIRVE CON LA CUCHARA GRANDE, ESCOGE PAREJAS BONITAS, QUE LE HACEN UNA IMAGEN MUY GOZOSA EN HOLLYWOOD!

Eiza González asiste a los lugares de moda en Hollywood con muñecos colgados de su brazo, ella es su propia publirrelacionista y se sirve con la cuchara grande escogiendo del banquete los bombones más suculentos para exhibirse con ellos y partir plaza con esos “adornos”: -Hoy te quiero a ti, mañana a otro-. Es válido, imagen es buen “business”.

LA VOZ DE JOSÉ JOSÉ NO SE LA HEREDARON A ANEL

¿Qué va heredar Anel como heredera Universal? La voz de José José no se la van a heredar, sabe que la única herencia son deudas e hipotecas y cedió a sus hijos los derechos de herencia, su privilegio es que no quiere entretenerse en ese pasatiempo surrealista.

NADIE SE SEPARA “PORQUE ES MUY FELIZ”. LA VERDAD DETRÁS DE LA SEPARACIÓN DE ISABEL LASCURAIN

Nadie se separa de una “joya”, Isabel Lascurain de Pandora no aguantó llegar a sus bodas de plata, se separó a los 22 años de casada de su esposo José Manuel Álvarez, lo anunció antes de que él se deje ver con otra.

POR SHANIK BERMAN