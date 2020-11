Esto opina Stephanie Valenzuela sobre el silencio de Danna Paola tras conductas violentas de Eleazar "N": VIDEO

Luego de que Eleazar Gómez fuera detenido por estrangular a su novia, la modelo Stephanie Valenzuela, se han ventilado muchas cosas, entre ellas, su historial de violencia que habría ejercido contra otras mujeres que fueron sus parejas.

Aunque algunas de sus ex novias han revelado lo que vivieron con el actor, llama la atención que una de ellas, Danna Paola, no ha dicho nada al respecto. Es por eso que esta mañana durante el matutino "Aquí contigo" de El Heraldo Televisión, Alex Kaffie le preguntó a Stephanie Valenzuela en entrevista exclusiva, las razones por las que cree que la famosa cantante no se ha pronunciado.

—¿Piensas que este silencio que ha mantenido Danna Paola es porque sigue traumada por lo que vivió al lado de Eleazar o no quiere inmiscuirse en esta polémica?, ¿cuál sería tu opinión?

Tefi Valenzuela irá hasta las ultimas consecuencias

Tras lo anterior, la modelo peruana también dijo que quiere concluir el proceso como debe de ser y que no aceptará dinero a cambio de un perdón. Reveló que incluso la familia de Eleazar la ha contactado para pedirle que no continúe con la investigación. También dijo:

"A través de esto he podido contactar a muchas mujeres que están viendo esto algo como que tienen que hacer, que no tienen que permitir maltratos (...) quiero demostrarle a las mujeres que han sido agredidas, que tienen que denunciar".

Además, mencionó que debe haber una reparación integral y aunque hasta ahora ha sido pesado seguir con el proceso por todo lo que implica, llegará hasta las últimas consecuencias.

Para enterarte de todos los detalles de la entrevista, te invitamos a ver el VIDEO que se publicará en breve.