Novio de Lucero presume el vocerón de su hijastra, Lucerito Mijares: VIDEO

View this post on Instagram

#conciertazo #dobleLL #imparables #pardeAses ud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dudc4fud83cudffcud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83dude0dud83dude0d