Lucero le copia el look a Belinda; Fans se quedaron sin palabras por el parecido

View this post on Instagram

Mi gente LINDA aquu00ed con L de lunes de #LuceroPodcastud83cudfa7 y hoy les traigo mu00e1s detalles de nuestros pru00f3ximos conciertos virtuales que seru00e1n por eticket.mx ud83dude0d, en serio que van a estar increu00edbles ud83dude4cud83cudffc. Acompu00e1u00f1enme a escucharlo! ud83cudfa7 (link en bio)