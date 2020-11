VIDEO destaparía la VERDAD sobre presunta agresión de Eleazar Gómez ¿fue montaje?

Este jueves 19 de noviembre trascendió que el actor y cantante, Eleazar Gómez habría obtenido su libertad condicional durante la audiencia celebrada este día; sin embargo, el abogado desmintió la información y detalló que su cliente permanecerá en prisión.

“Se le pidió que (Eleazar) iba a salirse del domicilio donde cohabitaba con ella de inmediato, esto es para garantizar que no va a tenerla a un lado ni va a estar cerca con ella, también se le solicitó ya no acercarse a los lugares que ella frecuenta, ni estar donde frecuenta con amigos o lugares donde ella cotidianamente va, también se le ofreció que se iba a meter a terapias psicológicas, con el fin de ya no volver a incurrir en un futuro (en la misma situación), con eso se pretendía que saliera en libertad y si él llegara fallar se revocara la decisión, pero la autoridad no nos la otorgó”, explicó la defensa del artista.

Por lo anterior, Edgar Becerra, abogado de Eleazar, confirmó que su cliente continuará en la cárcel al menos durante toda esta etapa complementaria del proceso legal, que se cumplirá hasta el próximo 6 de enero.

¿No existió la agresión?

El programa de espectáculos "De primera mano" compartió un video bastante polémico ya que presuntamente muestra que la agresión de Eleazar Gómez no habría existido o al menos eso supusieron los internautas.

Yanira Díaz, prima del protagonista de telenovelas como "Atrévete a soñar" y "La mexicana y el güero" compartió un video con el programa en donde presuntamente se muestra a Stephanie Valenzuela momentos después de la supuesta agresión.

Y es que en las imágenes compartidas se observa a la modelo peruana sin una sola herida de la presunta agresión de la que fue víctima, por lo que los internautas especularon sobre la veracidad de los hechos.

De acuerdo con la familiar del actor, las imágenes corresponden al día en que ocurrieron los hechos y el momento en el que fue detenido Eleazar Gómez; sin embargo, la información no ha sido confirmada.