¡Que siempre no! Eleazar Gómez continuará en prisión; juez niega libertad condicional

Luego de que Yanira Díaz, prima de Eleazar “N”, confirmara que el actor había obtenido la libertad condicional para continuar con el proceso legal que entabló en su contra Tefi Valenzuela, ahora el abogado del actor es quien desmiente esta información.

“Se le pidió que (Eleazar) iba a salirse del domicilio donde cohabitaba con ella de inmediato, esto es para garantizar que no va a tenerla a un lado ni va a estar cerca con ella, también se le solicitó ya no acercarse a los lugares que ella frecuenta, ni estar donde frecuenta con amigos o lugares donde ella cotidianamente va, también se le ofreció que se iba a meter a terapias psicológicas, con el fin de ya no volver a incurrir en un futuro (en la misma situación), con eso se pretendía que saliera en libertad y si él llegara fallar se revocara la decisión, pero la autoridad no nos la otorgó”, explicó la defensa del artista.

Es de esta forma como Edgar Becerra, abogado de Eleazar, confirmó que su cliente continuará en la cárcel al menos durante toda esta etapa complementaria del proceso legal, que se cumplirá hasta el próximo 6 de enero.

Como se recordará, Eleazar “N” se encuentra librando un proceso legal desde el pasado 5 de noviembre, luego de que su entonces prometida, Tefi Valenzuela, lo acusara de violencia intrafamiliar tras supuestamente recibir algunos golpes, mordidas y hasta un intento de estrangulamiento por parte del artista.

La mañana de este día, la modelo peruana estuvo como invitada en la transmisión del programa Hoy en donde habló sobre lo ocurrido aquella noche en el departamento de la colonia Nápoles, Ciudad de México.

La joven aseguró que, después de proponerle matrimonio, el protagonista de telenovelas como "Atrévete a soñar" y "La mexicana y el güero" la comenzó agredir por lo que vecinos alertaron a las autoridades capitalinas.

Por: Agencia México