Exnovia de Eleazar Gómez 'ATERRADA' ante libertad del actor; revela que interpondrá DEMANDA: VIDEO

Esta mañana se dio a conocer que Eleazar 'N' sostendrá este jueves una segunda audiencia en la que se podría determinar su puesta en libertad. Ante esta noticia, la expareja del actor Jeanette Karam, indicó que se encuentra preocupada y que próximamente interpondrá una demanda.

Después de que Tefy Valenzuela denunciara al actor por agresión, Karam rompió el silencio y reveló que durante su relación también sufrió maltrato físico, verbal y psicológico.

En entrevista para Venga la Alegría, la exnovia del actor se dijo aterrada ante la próxima salida de la cárcel del actor y reprochó a las autoridades la decisión de ponerlo en libertad.

“Yo estoy aterrada, ayer estaba hablando con Tefi y estaba hablando con Elia y las tres tenemos mucho miedo porque no nos parece justo, no se nos hace posible que un hombre que nos ha agredido de tal manera salga libre, o sea qué necesita la ley para que vea esto como un delito grave, porque puede salir justamente porque para la ley de la ciudad de México la violencia intrafamiliar no es un delito grave”.