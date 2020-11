Filtran VIDEO del rodaje de "Spider-Man 3"; Tom Holland y Zendaya se arriesgan de esta manera

Las expectativas por la nueva película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, siguen causando expectativa en los seguidores de este personaje arácnido, así como en todos los cinéfilos. El rodaje ya comenzó en Atlanta, Estados Unidos, pero de a poco ligeras cosas se han filtrado.

Hasta el momento, se desconocen los pormenores de la trama. Sin embargo, se confirmó el regreso de Jamie Foxx como Electro y la aparición de Doctor Strange. En esta nueva entrega no faltarán las piruetas y es justo lo que se puede apreciar en un video que se filmó desde el set.

Cabe recordar que el desenlace de "Spider Man: Far From Home" muestra a Peter Parker y Mary Jane durante un paseo en una teleraña. Aunque se aprecia el actor no disfruta de los balanceos aéreos; sin embargo, en este video publicado en Twitter podemos apreciar que Holland ha superado sus miedos.

Por nuevas aventuras

Desde luego, que en este momento no sabemos si la pareja de actores está disfrutando de un momento romántico o se encuentran huyendo de algún tipo de amenaza, como su rival Electro.

Como sea, las cosas no pintan de la mejor manera para Spider-Man. Después de atravesar el dolor por la muerte de Iron Man, deberá afrontar el hecho de que el mundo completo conoció su verdadera identidad, gracias a Mysterio.

Se espera que las puertas del Multiuniverso se abran en cualquier momento, lo que podría ocasionar más problemas. "Spider-Man 3" tiene una fecha programa de estreno el próximo 17 de diciembre de 2021.