Buscan empatía por los desaparecidos

Sin recurrir a escenas sangrientas o cuerpos mutilados, la directora Fernanda Valadez muestra la violencia que se vive en México en la cinta Sin señas particulares, un guion que escribió con Astrid Romero, y con la que compiten en la selección oficial de largometrajes en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

La historia narra desde el punto de vista de Magdalena, interpretado por la actriz Mercedes Hernández, una madre busca a su hijo desaparecido y en el camino encuentra un mundo inhóspito.

Esperanza

“El gran acierto de esta historia es que hablamos de un tema oscuro y duro, una realidad que desgraciadamente no termina de desaparecer, pero verla desde los ojos de una madre hace el camino llevadero, porque nos mantiene con la esperanza de encontrar a su hijo. Y este es el mismo sentimiento que tenemos en México al ver a las familias de los desaparecidos”, detalló Romero, quien también produjo el filme.

Para Valadez el filme busca crear empatía hacia las víctimas, porque las noticias sobre desapariciones cada vez son más comunes, que la gente las lee sin detenerse a pensar en lo grave de la situación, por eso espera que esta barrera se rompa y se genere un interés emocional por ayudar.

Trabajo hecho por mujeres

La película transcurre en la frontera, sin embargo fue filmada en Guanajuato en 2018, en un momento en donde comenzaban a encenderse los focos rojos, pero al contar con el apoyo del estado y de los pueblos donde filmaron, no tuvieron ningún inconveniente.

“Por fortuna no tuvimos ningún accidente, al ser un crew de mujeres, logramos hacer vínculos muy estrechos, que ayudó a que no nos sintieran ajenas y creo que al ser mujeres, cuando atravesamos zonas peligrosas, no nos veían como una amenaza y eso nos dio un rodaje tranquilo”, señaló Valadez.

Desde 400 maletas

La película se filmó durante todo un año, porque recrearon en Guanajuato, los distintos climas de los estados de la frontera. Valadez y Romero trabajan juntas desde el corto “400 maletas”, el cual fue nominado al Ariel. El guion primero dio como resultado un cortometraje, después aplicaron a Foprocine para poder financiar la película.

Numeralia

2011 empezaron a trabajar en el guion.

11 premios internacionales ha ganado hasta ahora.

Por Patricia Villanueva