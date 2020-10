18 FICM: “Todo lo invisible” abre puertas al mundo de la ceguera

Con la cinta “Todo lo invisible”, la directora Mariana Chenillo entra el mundo de la ceguera, en la que por un accidente su protagonista “Jonas” pierde la vista, pero su enfado con la vida le puede quitar más que un sentido. Un tema que exploró junto a Ari Birckman, con quien escribió el guion y protagonizó la cinta, y que concluye con su estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Fue un recorrido largo, nos aventamos varios años leyendo, investigando y con la experiencia propia de Mariana, que se le ha desprendido la retina, por eso para ella era tan importante generar esta historia”, comentó Brickman.

Para dar vida a “Jonas”, Brickman entrevistó a varias personas que sufrieron el síndrome de Charles Bonnet, en el que la ceguera hace que los pacientes tengan alucinen personas, pero que no son más que imágenes que tienen archivadas en su mente.

“Me nutri de todas esas pláticas que tuve, me puse unos pupilentes que me impedían ver del todo y me ayudaron a generar esa incomodidad que tiene el personaje, pero para crear ese entorno familiar me ayudó mucho la generosidad de Bárbara (Mori) que cuando se subió al proyecto entregó todo su corazón”, explicó Brickman.

Mori interpreta a “Amanda”, la esposa de “Jonas” y juntos crearon experiencias sensoriales fuera del set para que durante el rodaje la convivencia se viera natural. “Fue complicado, porque quien pierde la vista es él, y como su pareja tengo que ayudarlo y apoyarlo, pero yo también perdí al esposo que tenía, ahora tengo otro y extraño que me mire, que sea cómo antes. Mi personaje también pasa por un proceso de pérdida y es cómo adaptarse y encontrar un camino para seguir unidos”, contó la actriz.

Mariana Chenillo regresa al festival como una de las dos mujeres que compite en la selección oficial de largometrajes del festival, la otra es Fernanda Valadez quien presenta su ópera prima “Sin señas particulares”.

Por: Patricia Villanueva