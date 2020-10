"¡Ni una sola palabra!" PAULINA RUBIO enfrenta una nueva DEMANDA y se avecina crisis financiera

Paulina Rubio parece haberse instalado en una mala racha, pues por si no fuera suficiente con los problemas legales que sostiene con los padres de sus hijos, ahora una empresa de Miami le exige a La Chica Dorada que pague los 28 mil dólares por los créditos no pagados, según una declaración al programa de Ventaneando.

Paulina es el sostén de su familia y quien se encarga de la manutención de sus dos hijos Andrea Nicolás y Eros. También da una pensión alimenticia a su ex marido Nicolás Vallejo-Nágera, de quien se divorció en 2014. Colate recibe 7 mil dólares al mes, sin embargo este 2020 los problemas legales escalaron.

Este año su ex esposo presentó varias quejas ante el juzgado de Miami y argumentó que su hijo fue víctima de maltrato físico por parte de la cantante y exigió que ella se sometiera a una prueba toxicológica, cuyos resultados arrojaron residuos de marihuana, sustancia que es completamente legal en donde ella reside.

Uno de sus hijos está preocupado por sus padres

Hace unos días en un nuevo encuentro trascendió que su guardiana asignada por la corte se encuentra preocupada por la salud mental de Andrea Nicolás, pues el niño es muy sensible y protector, al grado de que le preocupan mucho las peleas de sus papás, declaró el testimonio. Por lo que recomendó que el menor acuda a terapia psicológica lo más pronto posible.

“El niño vino a mi oficina hace un par de semanas y es un pequeño sumamente protector no sólo con su mamá, sino también con su papá. Cuando empezamos a platicar de los problemas de sus papás, se puso muy nervioso y empezó a mentirme, pero no porque no me tenga confianza, es normal, un mecanismo de defensa, lo dije antes y lo confirmo, necesita terapia individual, un espacio sólo para él”, señaló la guardiana.

Sobre su relación con Paulina el conductor de espectáculos explicó también durante ese encuentro, “Yo las veces que me lo ha pedido (he entrado a su casa), el otro día no me lo pidió y si me lo pidió estaría por escrito porque nuestra comunicación es por escrito, tenemos todo por escrito porque al final siempre hay problema, al final nunca me pidió que metiera el coche”.

Ante esta situación la corte ordenó tener un supervisor parental para evitar cualquier altercado entre la ex pareja.