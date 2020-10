¡Lo vuelve a hacer! Paulina Rubio baila electrocumbia en redes sociales y la tachan de ¿loca?

El pasado mes de abril, Paulina Rubio se convirtió en tendencia luego de una incómoda transmisión en vivo que hizo desde sus redes sociales, y aunque todo parecía ir normal en aquel live, sin embargo el raro comportamiento “La Chica Dorada” hizo que usuarios de internet aseguraron que la cantante se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia tóxica.

Hace tan solo una semana Paulina Rubio rompió el silencio y regresó a las redes sociales con un video en el que abrió su corazón y relató lo que ha vivido en este tiempo.

“Una mujer como tú. Un ser humano como cualquiera y hoy decidí romper el silencio y sanar las heridas que me dejaron los comentarios hirientes. El bullying te lastima, a mi me transformo. Hoy estoy aquí de regreso, renovada, reinventada y lista. No para volver a empezar, sino para darle la vuelta a la página e iniciar una nueva” escribió Paulina