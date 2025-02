De Selena Gómez a Ariana Grande, estos son los mejores looks de los SAG Awards 2025

Durante la temporada de premios de este 2025, actores, actrices y celebridades del espectáculo han dado una catedra de buen gusto a la hora de acudir a una celebración en donde se galardona su trabajo, por lo que esta edición de los SAG no fue la excepción.

Esta noche en los Premios SAG, una antesala de los Oscar, varias estrellas del cine y la televisión caminaron por la alfombra roja para comprobar porque son sinónimo de buen gusto, algunos lucieron vestidos diseñados específicamente para ese momento, mientras que otros mostraron las tendencias de este 2025.

Los Premios SAG se realizan esta noche en el Shrine Auditorium & Expo Hall, en Los Ángeles, California y es una de las premiaciones más significativas para las estrellas, ya que los encargados de elegir a los ganadores son los miembros de SAG-AFTRA, es decir más de 122 mil artistas que hablan del trabajo de sus compañeros.

Millie Bobby Brown en Premios SAG. Foto AP

¿Cuáles son los mejores looks de los Premios SAG 2025?

Las estrellas pusieron su empeño para lograr el mejor look de la noche para esta premiación, pero quien logró llevarse las miradas del público y de sus compañeros fue sin duda Selena Gómez, que llegó con un look de su estilista Erin Walsh, ambos crearon un conjunto elegante con un vestido hecho a medida por Celine, en un azul marino y joyería de Tiffany & Co.

Selena Gomez en Premios SAG. Foto AP

Mientras que otra de las celebridades que se llevó los aplausos por su exitosa elección fue Ariana Grande, quien apareció vestida con un atuendo de la casa de moda española Loewe, una elección de alta costura que dejó ver su buen gusto y su lado romántico para esta noche tan especial, ya que goza de varias nominaciones por su personaje de “Glinda” en “Wicked”.

Ariana Grande en la alfombra de Premios SAG. Foto AP

El hermoso vestido de Zoe Saldaña

Quien también lució esta noche como una de las mejores vestidas es, Zoe Saldaña, otra de las actrices que están nominadas, ella por su trabajo en “Emilia Pérez” “a “Mejor Actriz de Reparto” en los SAG Awards, en donde cabe recordar es una de las encargadas de presentar un premio.

Zoe Saldaña engalana la ceremonia con un vestido de la firma de Saint Laurent, que ha sido recurrente para ella durante varias de las galas a las que ha estado como invitada, en donde ha sido nominada e incluso se ha llevado varios premios, tal y como pretende hacerlo esta noche en los SAG Awards.