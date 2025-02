Emiliano Aguilar en contra de su hermano Leonardo, lo señala en redes sociales: “Tu siempre has tenido todo”

La angustia entre los seguidores de la dinastía Aguilar despertó tras una serie de publicaciones en TikTok con las que Emiliano le hace saber su descontento a su hermano Leonardo, por el apoyo que mostró públicamente para Grupo Frontera, y que desató un disgusto para el cantante de rap.

Después de que Leonardo Aguilar expresó su apoyo a los músicos de Grupo Frontera, debido a una serie de señalamientos por presuntamente apoyar al gobierno americano y no a los migrantes en la situación que actualmente viven por las nuevas leyes impuestas por el presidente Donald Trump, fue Emiliano quien expuso a su hermano.

Lo que a Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar no le gustó sobre la publicación de su hermano menor, fue que no estuvo de acuerdo con el apoyo que le brindó a Grupo Frontera, quien a su parecer no ha sido bueno con los inmigrantes en Estados Unidos.

Emiliano Aguilar en contra de su hermano Leonardo por apoyar a Grupo Frontera. Foto Tiktok/emiliano_aguilar.t

¿Qué pasó entre Leonardo y Emiliano Aguilar?

Pero todo parece indicar que Emiliano Aguilar tenía que decirle varias cosas a su hermano por lo que, hoy también recordó que en algún momento Leonardo le envió un mensaje a través de Instagram en donde aparecía una oveja, así como agregó que las cosas se platican en privado, pero ya no aguanto más y decidió hacerlo público.

“Tú siempre has tenido todo nunca te ha faltado la atención y el amor del público. Esa es la diferencia entre tú y yo sé lo que es estar abajo y estar sin un centavo en la bolsa y chingarle sin nada he estado en lugares que te cagarías estando ahí , yo sé lo que es que el público te mande a la v…., pero también sé levantarme y sé que hay público que me ama por ser real una palabra que no conoces mi carnal”, es parte del mensaje de Emiliano a Leonardo

Emiliano Aguilar en contra de su hermano Leonardo Aguilar. Foto Tiktok/emiliano_aguilar.t

¿Qué dice Pepe Aguilar sobre el pleito entre sus hijos?

Hasta el momento Pepe Aguilar se ha mantenido al margen del pleito de su familia que apenas empieza, además cabe señalar que Leonardo Aguilar tampoco ha dado a conocer alguna declaración al respecto sobre lo que pasa con su hermano Emiliano Aguilar.

Mientras que Emiliano Aguilar también escribió en sus redes sociales que espera que esto se arregle hoy entre él y Leonardo, y que no sean más personas las involucradas en el suceso mediático en donde ahora están dando de qué hablar varios de los integrantes de la familia de famosos cantantes.