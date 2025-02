Zoe Saldaña se lleva el triunfo en los SAG Awards 2025 por su trabajo en "Emilia Pérez"

Pese a la polémica que lo rodea, la cinta "Emilia Pérez" avanza con paso firme rumbo a los Premios Oscar y sigue sumando galardones tanto en el proyecto como con el elenco. Esta vez fue Zoe Saldaña quien se sumó un triunfo con el galardón en los SAG Awards 2025, con ello la actriz se perfila como una de las estrellas favoritas para llevarse el tan anhelado reconocimiento de la Academia.

Zoe Saldaña interpreta a Rita Mora en la cinta “Emilia Pérez”, una abogada que ayuda a un narcotraficante mexicano -papel de la actriz Karla Sofía Gascón- a fingir su muerte y someterse a una cirugía para cambiar de género. El proyecto ha recibido fuertes críticas debido a la manera en la que refleja a México en la trama y en la que aborda temas relevantes en el país, como las desapariciones.

La actriz fue reconocida la noche de este domingo 20 de febrero en la categoría Mejor interpretación femenina de reparto en película por su papel en “Emilia Pérez”. En ésta competía con las estrellas Monica Barbaro por “A Complete Unknown”; Jamie Lee Curtis por “The Last Showgirl”; Danielle Deadwyler “The Piano Lesson”, y Ariana Grande “Wicked”.

“Estoy agradecida de que mi madre, mi padre y mis hermanas me ayudaran a educarme para saber lo que significa ser parte de un sindicato que me protege para poder ganarme la vida con esta loca industria (…) Nunca me han cuestionado de dónde vengo ni me han juzgado por cómo hablo o cuáles son mis pronombres. Todo el mundo tiene derecho a ser quien es. ‘Emilia Pérez’ trata sobre la verdad y el amor y nosotros, los actores, realmente tenemos que contar historias que sean hermosas y que inviten a la reflexión y que vivan dentro del espectro de la libertad artística”, dijo la actriz en su discurso en el que no mencionó a Karla Sofía Gascón.