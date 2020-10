Ordena juez a hijo de Paulina Rubio tome terapia inmediatamente

Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, parece ser que la separación de sus padres puede llegar a repercutir en su salud mental.

Por el momento el pequeño se encuentra en medio de una fuerte disputa por su custodia, pues ambos padres hacen todo lo posible para evitar que el otro vea al niño.

Su padre, Nicolás Vallejo, desde hace unos años se ha dedicado a realizar declaraciones en contra de la “Chica Dorada”.

Problemas legales afectan al pequeño

Por esta delicada situación, el juez que lleva el caso de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo determinó que es necesario que el pequeño tenga que tomar terapia psicológica para resarcir el daño del que es víctima.

Fue la Guardiana de la corte familiar de Miami y el juez Spencer Multack confirmaron que Andrea tenga que llevar un tratamiento paralelo al juicio que sus padres están emprendiendo.

“Cuando empezamos a hablar de la situación de sus papás se puso nervioso, me di cuenta que mintió un poco y no porque no me tenga confianza, sino porque es muy inocente y ama a sus papás. Fue un mecanismo de defensa que utilizó para protegerlos”, determinarón las autoridades.

Cabe señalar que Andrea, se ha enfrentado a estos conflictos desde que es muy pequeño, además divide su vida entre Miami y España.