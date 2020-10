Rocky Balboa: Llega a NETFLIX; te contamos cómo surgió la idea de realizar la película

Hoy, tras 44 años del estreno de "Rocky" la saga nuevamente es tendencia gracias a que fue incluida completa en el catálogo de la plataforma de streaming más famosa del planeta: Netflix. La insistencia de Gene Kirkwood, empleado de los productores Irwin Winkler y Bob Chartoff, provocó surgimiento de la película que se convertiría en leyenda: “Rocky”.

Los productores recibieran a un actor desempleado, que no tenía ningún éxito detrás de él, ni poco un papel protagónico, ese era Sylvester Stallone. Stallone sacó un guión que había escrito llamado: “Hell 's Kitchen” y Chartoff, se puso a hojearlo, al leerlo, le pareció que estaba muy bien escrito y que los personajes eran tridimensionales con una historia bien estructurada.

Foto: Instagram

Rocky Balboa, inspirada en Muhammad Ali

Sin embargo, rechazaron el guión de Sylvester pues no era lo que estaba buscando. Una vez que le hicieron saber al actor, este redobló la apuesta y les contó que tenía un tratamiento diferente: la historia de un boxeador de segunda categoría que por casualidad se enfrentaría a la oportunidad de convertirse en campeón de los pesos pesados, ese boxeador estaba basado en la figura histriónica de Muhammad Ali.

Fue entonces que a los productores les llamó la atención esta idea, pero no tanto como para invertir en ella, le continúa con el guión, que ellos lo verían una vez terminado, pero no pagarían por él, si no se llegaba a producir.

Foto: Instagram

Cuando Sylvester Stallone terminó de escribir su guión, ambos productores reconocieron que tenían una buena película pero aún así, no creían en el éxito que esta podría llegar a alcanzar. Esto Gracias a que poco antes ya les habían rechazado una película sobre boxeo, que era el remake de "Body and Soul", la película que Robert Rossen dirigió en 1947, en donde se contaba el drama de un manager ambicioso que se aprovechaba de un boxeador.

Rocky al fin vería la luz

Cuándo al fin se decidió filmar la película, se había pensado en algunos actores muy exitosos para protagonizar el papel de Balboa, entre ellos Burt Reynolds, James Caan y Robert Redford. Pero eso no iba a ser posible, ya que la única condición primordial radicaba en que fuera Sylvester Stallone el único protagonista de su guión.

La productora ofreció 350 mil dólares por el guión y aunque Stallone seguía desempleado, su currículum no tenía gran historial, y teniendo en cuenta que sólo contaba con 130 dólares en su cuenta bancaria, estaba apunto de ser desalojado de su departamento, y ni siquiera tenía el dinero suficiente para mantener a su perro Butkus, mismo que apareció en la película, no cedió.

Foto: Instagram

Rocky sólo podía ser interpretado por él y tuvo razón, ya que les esperaba el estrellato. El propio Sylvester Stallone dijo que él sabía que tenía mucha suerte cuando descubrió que el mejor amigo que nunca había tenido era un personaje que había salido de su propia mente, alguien que nunca lo abandonó ni siquiera en los peores momentos, haciendo referencia a Rocky Balboa.

Ahora que la saga vuelve a retomar la fama gracias a su presencia en la plataforma de streaming, sus fanáticos se han vuelto locos Gracias a que podrán revivir los momentos que pasó Rocky Balboa desde la primera hasta la última película, así como alguna vez Sylvester Stallone sentado desde su butaca en algún cine de Los Ángeles, California, pudo observar el film y ver cómo el público enloqueció con él cuando al final el campeón del mundo caía faltando 20 segundos para terminar la pelea.

Foto: Instagram

Con información de Infobae