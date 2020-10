Todo lo que debes saber sobre Sylvester Stallone y la saga películas "Rocky" y "Creed": VIDEOS

Como ya muchos saben, hoy viernes Netflix actualizó su catálogo ya que estrenaron todas las películas de la saga de Rocky Balboa, protagonizadas por Silvester Stallone y México y Latinoamérica están de fiesta.

Además de unir al catálogo también las secuelas de acción Creed I y Creed II, por lo que los suscriptores fanáticos de estas películas están felices, y así lo han manifestado en redes sociales publicando memes, fotografías y hasta GIF 's con relación a las películas de este famoso boxeador.

Por ello aquí te vamos a contar un poco de la historia de Rocky Balboa, qué fue de Sylvester Stallone, cómo luce en la actualidad y algunos detalles que quizás no conocías sobre esta saga.

Rocky, la saga de boxeo

Rocky es una saga muy popular escrita y protagonizada porSylvester Stallone. La primera aparición de las películas fue en el año de 1976, siguiéndole la segunda parte en 1979, la tercera en 1982, la cuarta en 1985, la quinta en 1990 y aunque muchos creían que hasta aquí terminaba la saga, ya que desapareció de la escena durante 16 años, Sylvester Stallone hizo su triunfal regreso con Rocky Balboa en el 2006, Para ausentarse nuevamente 9 años y estrenar Creed en 2015 y Creed II en 2018.

Y a poco más de 43 años de su estreno, hoy es tendencia la aparición de la saga en el catálogo de la plataforma de Netflix, por lo que es evidente que Rocky nunca dejó los corazones de sus fanáticos.

Algunos datos curiosos son:

Sylvester Stallone modificó tantas veces el guión original, que calcula haber conservado sólo 10% en la trama final.

El perro que aparecía en la película como su mascota, Butkus, era su perro en la vida real, por cierto, ¿sabías que Stallone vendió a su perro para filmar la primera película de Rocky?

Sylvester Stallone considera que el sombrero de Rocky Balboa era su “armadura”.

El excampeón de peso ligero Roberto Durán, fue parte del equipo de filmación de la saga Rocky.

La primera opción de Sylvester Stallone para la escena del enfrentamiento fue la canción de Queen: “Another One Bites the Dust”, icónica canción del grupo británico, que finalmente fue sustituida por la conocidísima: “Eye of the tiger” del grupo Survivor.

En la película Rocky IV, cuando se supone que Balboa está entrenando en Rusia, en realidad se encontraban filmando en Wyoming.

Y la pelea final, supuestamente llevada a cabo en Rusia, en realidad fue filmada en la Agrodome Arena, en Vancouver, Canadá.

Tragedia que marcó a Stallone

Sage Stallone, hijo verdadero de Sylvester, Sylvester, quien interpretó al hijo de Rocky Balboa, falleció en 2012.

La saga estaba pensada para terminarse con la quinta película de Rocky, y el plan era matar al personaje principal en la pelea final, de hecho, Sylvester Stallone lloró al escribir esta escena, y de última hora decidió que no sería así.

Actualmente Sylvester Stallone, quien nació un 6 de julio de 1946, tiene 74 años, y es mundialmente reconocido como uno de los principales actores de la industria de Hollywood.

Su nombre completo es Michael Sylvester Gardenzio Stallone, y aunque su nacionalidad es estadounidense, tiene orígenes italianos. Apoya al partido republicano, y se considera católico.

Creed I y II fueron las dos películas que como parte de la saga de Rocky ya no fueron escritas por Sylvester Stallone. Además, cuando se estrenaron, Stallone tenía la misma edad de "Micky" cuando filmaron la primera película de Rocky, sino recuerdas quién era "Micky", fácil, era el entrenador de Rocky en las primeras tres películas.

Algunas de las escenas de las multitudes de Creed I y Creed II fueron filmadas en Goodison Park, es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad portuaria de Liverpool, Inglaterra.

Estas películas (Creed I y II) estuvieron pensadas para una trilogía centradas precisamente en el hijo de Apolo Creed. Pero la tercera entrega no ha llegado a ver la luz. Más detalles en este video:

