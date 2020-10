¡Sí soy rebelde! Anahi confirma lanzamiento de NUEVA MÚSICA en reunión de RBD: VIDEO

Fue en 2008 cuando RBD decidió decirle adiós a los escenarios. Sin embargo, en días recientes se anunció la reunión de esta banda vía streaming el próximo 26 de diciembre. Pero lo que más ha llamado la atención es que durante este evento los seguidores podrán oír nueva música.

Anahí fue la encargada de dar la noticia durante una entrevista que concedió para el programa "Hoy". Recalcó que la ausencia de Dulce María y Alfonso Herrera no será impedimento para que RBD presente nueva música y así confirmar su regreso a los espectáculos.

Para este #TBT, cuéntanos ¿Cuál fue el primer disco de #RBD que tuviste en tus manos?https://t.co/6qAepyA7Xn pic.twitter.com/HjumjI2n2T — RBD Oficial (@RBD_oficial) October 22, 2020

El regreso de la agrupación ha causado furor entre sus seguidores ya que en tan sólo unas horas de anunciar el reencuentro, titulado "Ser o Parecer", se vendieron más de 100 mil boletos alrededor del mundo.

Visiblemente contenta, Anahí reveló algunos detalles de este evento como el que los integrantes de RBD han estado preparando muchas sorpresas. Entre ellas la del lanzamiento de música nueva a finales de noviembre.

Descarta rivalidad

La cantante aprovechó el espacio para aclara que no existen diferencias entre Dulce María y Maite Perroni. Sin embargo, señaló que a Dulce María fue a quien más se le rogó para este reencuentro pero sus respuestas siempre fueron negativas por lo que no estará presente este 26 de diciembre.

"Les cuento algo y Dulce no me va a dejar mentir, si alguien le estuvo dando una lata tratando de convencer. Pero tenemos que entender si no quiere o no puede en este momento, es muy respetable", afirmó.