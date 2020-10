Diego Verdaguer cree que el COVID-19 "fue creado mentes perversas": VIDEO

Debido a la crisis sanitaria por la Covid-19, millones de personas llevan varios meses tras confinamiento con la intención de evitar contagiarse del virus. Entre las personas resguardadas en la seguridad de sus hogares también se encuentran artistas como Diego Verdaguer.

El intérprete de “Volveré” tuvo una entrevista en exclusiva para El Heraldo Televisión en la que confesó que SARS-CoV-2 considera que es una enfermedad creada por mentes perversas.

"Creo que es algo que ha sido creado por mentes perversas, algo manipulado; estamos en este juego de vivir y en este mundo hay que reconocer que hay gente perversa, eso es una realidad”, aseveró en exclusiva.

Durante su conversación con Luis Magaña, conductor del programa matutino Aquí contigo, el cantante se refirió al coronavirus como una creación propia de la humanidad.

Por su parte, durante la presentación de la entrevista en exclusiva, la también conductora del matutino Ivonne Chávez, recordó que hay otros famosos que al igual que Diego Verdaguer tiene posturas particulares respecto a la pandemia generada por el coronavirus, tal es el caso de Paty Navidad o de Miguel Bosé.

Verdaguer aseguró que ha aprovechado el tiempo durante la pandemia y se ha dedicado a componer canciones y renovar su repertorio, pues le entusiasma saber que la juventud escucha su música.

Estoy intentando crear siempre canciones y nuevas propuestas para que la gente tenga una nueva opción, hay juventud que me sigue y eso me revitaliza, me permite seguir en esto, en este mundo divino al ser un comunicador a través de la música”, aseguró.