¿Quién es la máscara?: Yuri vs Dulce, esta es la historia de la presunta rivalidad

@dulcelacantante nos regalu00f3 a una Medusa que se ganu00f3 el corazu00f3n del pu00fablico desde el primer momento y ella nos cuenta cu00f3mo fue convivir con el vestuario de este personaje ud83dudc96 u00bf#Quiu00e9nEsLaMu00e1scara? #MiMu00e1scaraFavoritaEs