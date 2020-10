¡Encantadora! Ale Capetillo seduce Instagram al posar con pantalón ajustado y botas de piel

Ale Capetillo Gaytán dejó sorprendidos, y enamorados, a sus fans en Instagram luego de posar con un sencillo y original outfit que provocó cientos de reacciones en las redes; la guapa influencia modeló un ajustado pantalón de mezclilla, botas de piel y una camiseta blanca, cautivando a todos por su belleza.

A sus 21 años la hija de Eduardo Capetillo y Baby Gaytán se ha convertido en toda una referencia de la moda urbana en las redes sociales, desde donde día a día comparte sugerencias para vestir cómoda, lucir espectacular y de una manera sencilla, con prendas de uso cotidiano y al alcance de todas las seguidoras.

Con sus consejos de moda, belleza y estilo de vida, Ale Capetillo se ha ganado el afecto de miles de fans, y ahora diariamente se suman más admiradoras a sus redes; quienes siguen al pie sus sugerencias para lucir hermosas sin tantos problemas a la hora de elegir qué vestir.

Cautiva con su belleza y sencillez

Ale Capetillo es ayuna referencia en Instagram, en donde con su característica, y abundante, melena aconseja a sus seguidoras sobre cómo vestir, lucir cómodas y también elegantes; algo que además transmite con su personalidad. En esta ocasión dejó enamorados a sus fans al posar con outfit de encanto; posó con un pantalón skinny de mezclilla, botas de piel y camiseta blanca.

"No me gusta nada cuando la parte de enfrente se me ve aplacada sin volumen, y si tengo prisa así es como logro conseguir volumen en la parte de enfrente en dos minutos. Uso cualquier dry shampoo que tenga a la mano y solo lo aplico a los costados de donde puse la pinza y me lo dejo por dos minutos", explicó Ale Capetillo en su publicación.

Además de consejos de moda, Ale Capetillo Gaytán también comparte tips para llevar una alimentación saludable, con ingredientes prácticos como son las frutas, leche, avena, ingredientes que también suele combinar con proteína. Cada consejo ya ha sido probado antes por ella, lo mismo con las sugerencias de moda, como ahora que inició el otoño y usa vestidos casuales con chaleco o faldas con un suéter, idóneos para las bajas temperaturas.