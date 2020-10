Eduardo Capetillo acaba con rumores sobre su matrimonio con Biby Gaytán: VIDEO

Eduardo Capetillo alzó la voz, luego de haber sido señalado como “machista” pues supuestamente no dejaba trabajar a su esposa Bibi Gaytán, y fue durante una entrevista que el actor se defendió ante tales ataques.

Fue durante una entrevista para el programa matutino de Imagen Televisión “Sale el Sol” que el esposo de Bibi Gaytán no dudó en defenderse y asegurar que su matrimonio está en los mejores momentos, así como que su relación es normal.

“Biby y yo hemos sido dos seres humanos que hemos tenido un proyecto de vida en común, siempre me han tachado a mí del malo, del dictador, la sacó del… ¡no importa!... el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Yo quisiera saber si los que me critican o las que me critican, pues son la Madre Teresa de Calcuta”. Dijo en entrevista

Luego de defender su relación con su esposa y aclarar que ambos se encuentran bien, hace unos días el actor hizo unas declaraciones respecto a sus adicciones las cuales hizo para que la gente que lo siga haga conciencia y con su testimonio poder ayudar a otras personas.

“Soy un ser humano con defectos y virtudes normal, como cualquier otro. Con mi hijo, pues también tuve el proceso que tuve que tener como ser humano por haber estado ausente. Tenía muy claro que al yo decir que me han rebasado muchas sustancias, que me han rebasado muchas emociones y demás, pues la gente va luego luego a buscar el lado amarillo, pero no, no es por ahí, porque el mensaje va mucho más allá”, remató.