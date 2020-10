Chantal Andere revela que tiene COVID-19; "Tu cara me suena" suma un caso más: VIDEO

Chantal Andere se sinceró a través de sus redes sociales y reveló que se contagió de COVID-19, a pesar de haber seguido al pie de la letra las medidas sanitarias para evitarlo.

Sentada y mirando fijamente a la cámara, la actriz platicó todo de manera tranquila, pues los síntomas que padece son mínimos. Hecho que la mantiene sin problemas, hasta el momento.

“Como saben estoy en un proyecto increíble que se llama 'Tu cara me suena US', en Univisión, un reality show que ha sido increíble. Lamentablemente hoy me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID-19, como varios de mis compañeros,desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, sólo una tos casi imperceptible, afortunadamente”

Chantal Andere, actriz