¿Afectan realmente las redes sociales a los resultados en las elecciones?

En la actualidad, prácticamente no hay ningún habitante de las grandes ciudades del mundo que no use redes sociales, ya sea por gusto para distraerse, por necesidades laborales o por mantener el contacto con nuestros seres queridos.

“Cada vez más nos damos cuenta que, en verdad, el uso de redes sociales afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy nos comunicamos por redes sociales, mantenemos contacto con familiares y amigos, y hacemos cosas de trabajo, de la escuela, etcétera, por medio de las redes sociales.

“También formamos nuestra visión del mundo, nuestra visión política mediante estas redes. Creo que cada vez hay una influencia más grande y además hay muchas encuestas que muestran cómo el consumo de información periodística se da también por redes sociales”, explica Nina Santos, investigadora que trabaja de la mano con el Tribunal Electoral de Brasil.

Las redes sociales han abierto una nueva forma de información, mucho más personal y cercana entre las personas que envían los mensajes y sus seguidores, cuya fidelidad suele ser total.

Orgullosamente subjetivas

De acuerdo con un robusto estudio realizado por el Centro de Investigación Pew, un 53 por ciento de los encuestados consideran como algo positivo la irrupción de las redes sociales en la política.

Aunque no han logrado suplir la función informativa de los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales y sus protagonistas han logrado funcionar como amplificadores de posturas políticas.

La elección de una red social en particular puede obedecer a una identificación con su filosofía general. Foto: Unesco

“Cada vez más, las personas consumen medios de comunicación tradicionales por medio de las redes. Por ahí también hay un nivel de influencia, porque las redes sociales no son neutrales, tienen sus propias formas de organización y distribución.

“Son maneras más fuertes que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para informarse, mantenerse y formarse una visión del mundo en una decisión política, un poco por todo el mundo, pero también en nuestros países”, añade Santos.

¿Cómo afectan las redes sociales a las elecciones?

Una de las ventajas naturales de las redes sociales es que permiten segmentar a la población y, de esta manera, crear mensajes únicos que tienen mayor probabilidad de ser exitosos entre el público cautivo.

“Es importante diferenciar las redes sociales entre ellas, porque si miramos el público que está en Facebook hay una tendencia de que tenga más edad que el público que está, por ejemplo, en TikTok.

Las formas de comunicación en las redes sociales emplean distintas herramientas según la plataforma. Foto: Especial

“Las mujeres acostumbran consumir más Instagram que los hombres, quienes consumen más YouTube que las mujeres. Entonces tanto en términos de edad, como de género y otras variables demográficas, hay variaciones entre estas redes”, explica Santos.

De acuerdo con la experta, precisamente esas diferencias son las que ayudan a los políticos a definir las estrategias correctas en cada caso. De acuerdo con el Centro de Investigación Pew, un nada despreciable 28 por ciento de la población confía en lo que ve en redes sociales para realizar elecciones de todo tipo.

“Las aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram son muy fuertes en Latinoamérica. Sirven no sólo para que las personas se comuniquen entre ellas, también para que circulen información y desinformación sobre elecciones candidatos y candidatas”, detalló.