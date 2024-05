Jalisco contará con Secretaría de la Diversidad, promete Laura Haro

En el Día Internacional contra la Discriminación y la Homofobia, la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Jalisco, Laura Haro adelanta que de contar con la simpatía ciudadana el próximo 2 de junio, creará la Secretaría de la Diversidad para construir una sociedad inclusiva y justa. En la entidad se estima hay casi 300 mil personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ.

“Un gran instituto que fomente los derechos de las personas, que sea un instituto de formación para las y los servidores públicos de la próxima administración. Que no se permita en ninguna dependencia de gobierno, ningún tipo de discriminación, ni discurso de odio”, dijo.

Será propositiva aunque mantendrá el contraste

Haro prometió crear el Instituto de Investigación y Capacitación en materia de Derechos Humanos, garantizar servicio de transporte incluyente, atención médica y acceso a medicamentos y tratamientos sin discriminación alguna. También dijo que se asegurará de que haya un número mínimo de plazas de la administración pública, para personas con discapacidad.

Con respecto al cuarto y último debate entre candidatos a la gubernatura de Jalisco, la aspirante priista adelantó que su actitud será propositiva aunque mantendrá el contraste ideológico.

Los errores se deben corregir

“Los debates no deben convertirse en un ring de box, eso no puede ser, eso no merece la sociedad jalisciense y ahí creo que todos hemos cometido errores. Por mi parte, los errores se deben corregir. La actitud de mi parte será de conciliación”, dijo a El Heraldo de México.

Laura Haro adelanta que la candidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez estará en Jalisco el próximo 27 de mayo.

