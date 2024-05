En debate de Jalisco llueven acusaciones de mitomanía, corrupción y misoginia

Pesaron más las descalificaciones y acusaciones de mitomanía, corrupción y misoginia, que las propuestas, en el tercer debate entre aspirantes a gobernar Jalisco organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Con sede en el Centro Universitario de la Costa, ubicado en el municipio vallartense, el debate fue protagonizado por las candidatas Claudia Delgadillo (Morena), Laura Haro (PRI,PAN,PRD) y el candidato Pablo Lemus (Movimiento Ciudadano).

Las dos candidatas aprovecharon toda oportunidad para mencionar por nombre a sus candidatas a la presidencia de la República: Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Los temas abordados fueron desarrollo económico, empleo y salario, además de cultura y deporte.

Se encendieron los animos

Los tres aspirantes se acusaron de mentirosos y corruptos; sin embargo, los ánimos se encendieron cuando el candidato emecista Pablo Lemus dijo a sus contrincantes: “las dos son hijas de Alito (Moreno) y son hijas del PRI”.

Este comentario exasperó a Laura Haro, quien lo acusó de violencia política en razón de género, sin importar que ya se había terminado su tiempo y se le había cerrado el micrófono.

Ante ello, los moderadores del debate hicieron un llamado a Laura Haro y posteriormente a los tres aspirantes para que respetaran el formato del ejercicio que tanto ellos como sus partidos habían aprobado. Se les pidió que respondieran los cuestionamientos ciudadanos y que si tenían alguna réplica usaran su tiempo de cierre.

Lo anterior porque la candidata de "Fuerza y Corazón por Jalisco" utilizó el tiempo que correspondía a responder la pregunta de un joven, sobre el tema del empleo, para acusar a Lemus de misoginia y advertir que su equipo de inmediato presentaría una queja ante las autoridades electorales por violencia de género.

Haro aseveró que hay una campaña ilegal de Lemus para colgarse de la imagen de Xóchitl Gálvez en lugar del “borracho” del candidato naranja, así lo expresó y recalcó que es ella quien trabajará con la panista, por lo que subrayó, categórica, que le quitaría la candidatura al emecista.

Por su parte, Claudia Delgadillo, cuando arrancó el debate, argumentó que en el anterior ejercicio democrático sufrió violencia política en razón de género sin consecuencias para el emisor Pablo Lemus. En ese sentido, aseguró que se encargará de que las mujeres no sean violentadas por “los machitos” y que pondrá “un alto a la violencia de género” en Jalisco.

Propuestas durante el debate

Claudia Delgadillo prometió que “no habrá aumento de impuestos y tampoco se incrementará el costo del transporte público”, además se brindará apoyo a los atletas de alto rendimiento y se abrirá una ventanilla especial para recibir denuncias por robo a tráileres.

En el renglón de generación de empleo, la morenista dijo que se brindará educación dual para que los jóvenes puedan prepararse académicamente y al mismo tiempo puedan practicar en una empresa para que al graduarse puedan obtener un empleo. También dijo que concentrará esfuerzos para ampliar la conectividad de Internet.

El candidato Pablo Lemus Navarro fue quien más tiempo dedicó a la presentación de propuestas de gobierno e incluso dijo que era el único que tenía experiencia de gobierno y que había sido premiado como el mejor alcalde del país en su momento.

Destacó que en Jalisco se genera más del 50% de todo el empleo en el país, en contraste con las entidades gobernadas por Morena. Entre su propuesta está “Mi primera chamba en Jalisco" para que estés bien pagado y que no te diga nadie que no puedes conseguir un trabajo por no tener experiencia”.

El emecista se comprometió además a crear un sistema especializado para que las mujeres puedan crear su propio negocio, una Red de parques industriales para traer más inversiones a Jalisco y créditos blandos de FOJAL para dar financiamiento al campo.

En materia de Salud, prometió la construcción de siete nuevos hospitales en municipios como Tlajomulco, Tesistán, Tlaquepaque, Ciudad Guzmán, La Chona y Jamay. Así como también un nuevo Hospital Regional en Puerto Vallarta que tengan 92% de suministro en medicamentos. Y una Red de Salud Mental para atender a niños y adolescentes.

En el renglón de Deporte, Lemus aseveró que como corredor garantizará el apoyo a todos los atletas para que Jalisco llegue a ser campeón nacional en 28 ocasiones, porque actualmente se tienen 22. Y aseguró que en febrero del 2025 será el primer gobernador en correr un medio maratón.

Para Puerto Vallarta se comprometió a renovar el transporte público, todas las unidades contarán con aire acondicionado y un sistema de transporte conurbado para evitar dobles pagos al moverse entre Jalisco y Nayarit. Se construirá el puente federación y el nodo vial de las Juntas. Mientras que la verificación vehicular será con costo cero, sin operativo y sin multas.

Más acusaciones durante el debate

La candidata del PRI, PAN y PRD, Laura Haro sostuvo que tanto en Jalisco como en Nuevo León hay una enfermedad contagiosa “que no se le ha encontrado cura, la realidad alterada, una adicción al Instagram, a la frivolidad, mitomanía, es el síndrome de la realidad naranja. Les une la ‘m’ de la mediocridad, mentiras y maldad”.

Lamentó que el gobierno de Morena a nivel federal haya cancelado “los subsidios a la vivienda, para construir vivienda asequible para la gente de Guadalajara”, lo que ha ocasionado que sea prácticamente imposible adquirir una casa y la salud se ha vuelto un lujo para unos cuantos.

Insistió en que ha sido la única candidata que se ha sometido al detector de mentira, “quién sabe por qué ni Pablo, ni Claudia lo han querido hacer porque su peor enemiga es la verdad”.

A la candidata morenista le dijo que pertenecía a una pandilla de traidores, “quien cambia la piel como serpiente no los hace mejores, los hace traidores”.

Mostró una imagen con la fotografía del ex gobernador fallecido Aristóteles Sandoval, en contraste con el actual mandatario jalisciense Enrique Alfaro y destacó que en la administración del priista la generación de empleo fue del 26% mientras que con Alfaro es del 11%.

Haro se comprometió a crear un fondo de mil millones de pesos para emprendedores, también a disminuir el impuesto sobre nómina y que a la empresa que dé empleo a mujeres, personas con discapacidad o alguna vulnerabilidad se le condone el impuesto. También dijo que se eliminará el ISR a quienes ganen menos de 15 mil pesos.

Vallartenses marchan por la paz

Al finalizar el debate entre los aspirantes a gobernar la entidad, se realizó una marcha por la paz y en repudio del reciente asesinato del candidato del Partido Verde Ecologista a Síndico de Puerto Vallarta, Francisco Sánchez. El contingente salió del Parque Hidalgo, se caminó por todo el malecón turístico hasta llegar al faro vallartense.