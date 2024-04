Laura Haro afirma ser la única candidata con propuestas claras y contundentes

Este sábado 13 de abril se llevo acabo el segundo debate entre los candidatos a la gobernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo (Morena-PVEM-PT-Hagamos-Futuro), Laura Haro (PRI-PAN-PRD) y Pablo Lemus (Movimiento Ciudadano).

Al respecto, la abanderada de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, destacó que quedó demostrado que es la única candidata que ha presentado propuesta claras y contundentes, mientras que sus adversarios se han dedicado a "a ver quién es más corrupto".

Soy la candidata que no tiene cola que le pisen, que he mostrado las propuestas más claras y contundentes. Lo más valioso que tenemos que decir es que más allá de ver quién gana estos ejercicios de contraste de ideas, tenemos que buscar cómo nos ponemos de acuerdo entre todos para ganar lo que más extrañamos las familias en Jalisco que es la paz y la seguridad.

En entrevista con Salvador García Soto en el programa de A la Una por Heraldo Radio, que se transmite en la frecuencia del 98.5 FM, dijo que se sintió segura pese a que ha sido criticada por ser una candidata joven, pero que cuenta con una gran experiencia.

Yo bien, siempre lo dejo en manifiesto si soy la candidata mas joven pero la que tiene mayor experiencia y una carrera intachable e incuestionable, lo he dejado claro, si hay un milímetro de cola que me pisen, no solamente me retiro de la contiendo, sino que tengo que se llevada a tribunales.