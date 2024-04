Sheinbaum: Se debe hablar de gobiernos anteriores para informar a los jóvenes

Para que los jóvenes recuerden como era el México antes de Andrés Manuel López Obrador, hay que hablar de los gobiernos anteriores. Así lo aseguró la candidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, quien encabezó un mitin en el Parque General Jesús González Lugo.

Dicen que hablamos mucho de los gobiernos de antes, es que hay que hablar de ellos porque luego los jóvenes no se acuerdan cómo era México antes de que llegara López Obrador", afirmó la candidata.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum lamenta el asesinato de Gisela Gaytán, pide protección a los candidatos de Morena

Claudia Sheinbaum califica de antidemocrática la suspensión de la candidatura de Santiago Nieto en Querétaro

Es por ello que, Sheinbaum tomó como ejemplo lo que ocurrió por décadas con el salario mínimo, donde había un pretexto de no aumentarlo para no afectar la inflación.

"Decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación y no iban a llegar inversiones, ahora aumentó el salario mínimo al doble, no solamente no hay inflación sino que hay más inversiones. ¿Cuál es la receta? Aumentar el salario mínimo. Vamos a dejar en la Constitución que el aumento al salario mínimo siempre esté por encima de la inflación, nunca más salarios de hambre en nuestro país", explicó.