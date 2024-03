Xóchitl Gálvez se reune con madres buscadoras en el marco del 8M

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, se reunió en su casa con madres buscadoras, integrantes de diferentes colectivos del país, quienes le expresaron su preocupación por la falta de apoyos de diversas autoridades para localizar a sus hijos o familiares desaparecidos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Gálvez Ruiz escuchó a las asistentes, provenientes de diversos estados del país, quienes le expusieron la urgencia por recuperar los fideicomisos y la reinstalación del Centro Nacional de Identificación Humana.

“Están muy desencantadas de que se haya desmantelado la Comisión Nacional de Búsqueda"

Durante el diálogo, la candidata criticó como un gran problema la opacidad por parte de las autoridades federales, estatales y municipales, por eso, se pronunció a favor de preparar a especialistas que acompañen a las madres en su dolorosa labor.

En su conferencia, la senadora panista con licencia comentó que hay poco apoyo de las autoridades y muchas irregularidades se presentan en los procesos de atención y búsqueda en este rubro.

“Están muy desencantadas de que se haya desmantelado la Comisión Nacional de Búsqueda, que hoy prácticamente este abandonado el tema; de hecho, les preocupa que la cifra de desaparecidos, pues ya no se ha actualizado, se quedó en 114 mil, obviamente no están de acuerdo con la reclasificación. Varias de ellas me mostraron fichas en donde sus hijos aparecen como localizados con vida y realmente siguen sin localizarse”, platicó.

Gálvez Ruiz lamentó que las madres buscadoras recorran solas el país

Comentó que las madres buscadoras destacaron la necesidad de trabajar en políticas públicas que faciliten su labor y la reinstalación de todo un Sistema Nacional de Búsqueda. Lamentaron que no hay apoyo psicológico para las familias de desaparecidos y que recientemente se les retiró el personal de búsqueda que colaboraban con ellas en acciones de campo.

Gálvez Ruiz lamentó que las madres buscadoras recorran solas el país bajo amenazas, sin protección ni apoyo del Gobierno Federal. Por ello, reconoció que, pese a estas condiciones, han logrado localizar cerca de 600 cuerpos en distintos estados del país.

