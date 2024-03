Xóchitl Gálvez: estas son las actividades que realizará la candidata a la presidencia este 8 de marzo

Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición "Fuerza y Corazón por México", conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tiene programadas varias actividades este 8 de marzo para dar a conocer su proyecto de nación en caso de llegar a la silla presidencial.

Adelantó que este 8M no acudirá a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, pero aclaró que la causa de las mujeres siempre ha sido su causa y que siempre ha marchado sin ruido político y sin protagonismo, señaló que este año no lo hará porque no quiere que el mensaje se distraiga "celebro este movimiento por un México sin miedo para las mujeres".

Xóchitl Gálvez: actividades de la candidata este 8 de marzo

10:45 horas. Encuentro con integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) (Evento privado).

12:30 horas. Conferencia de prensa Casa de Campaña.

Lugar: Lafayette 147, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.