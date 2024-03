Xóchitl Gálvez propone acuerdo nacional de seguridad entre los tres órdenes de gobierno

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez anunció que, de ganar la Presidencia de la República, promoverá un gran Acuerdo Nacional con el Congreso de la Unión y los tres órdenes de Gobierno para impulsar la seguridad en el país.

Reunida con expertos y vecinos de Ecatepec, en el Estado de México, la abanderada de la oposición garantizó que, aunque hay muchos problemas que atender en nuestro país, su prioridad es garantizar la tranquilidad de todos los mexicanos por lo que utilizará toda la fuerza del estado para cumplir.

“El tema número uno es que vamos a actuar con toda la fuerza y la capacidad del estado, para eso tenemos el poder. Obviamente todo el mundo dice 'la guerra de Calderón'; no, no, no es ni la guerra de Calderón ni son los abrazos de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a actuar con la ley y con la inteligencia y la tecnología”, dijo.

Sigue leyendo:

Estrategia de seguridad de la oposición es regreso a la guerra: Sheinbaum

Ni siquiera hay que tirar balazos para combatir al crimen organizado, sólo aplicar la ley: Xóchitl Gálvez

Asegura que invertirá en Policías Municipales

Foto: Especial

Tras escuchar las necesidades de los habitantes de Ecatepec, y el miedo que viven en las calles y al tomar el transporte, además de la falta de agua y diversos servicios básicos, Gálvez Ruiz, expresó que en su estrategia está fortalecer a las policías municipales, para lo cual se invertirán 129 mil millones de pesos que serán destinados a que los integrantes de las corporaciones tengan un mejor nivel de vida, garantizando casa y educación para sus hijos.

“Algo muy importante, para que se mantengan en la policía, para que cuiden a las familias mexicanas, vamos a becar a sus hijos en cualquier universidad preparatoria pública o privada para que sean los propios hijos los que le digan al papá 'no te portes mal porque yo pierdo mi oportunidad de prepararme', y la esposa, le diga 'no te portes mal porque estamos pagando la casa'”, explicó.

Indicó que estas propuestas son posibles, porque "se tiraron 300 mil millones de pesos en la construcción de un aeropuerto", recursos que, dijo estarían mejor invertidos en la seguridad de todos los mexicanos.

Aclaró que aunque volverán los apoyos para los municipios para fortalecer a las policías municipales estos no serán “cheques en blanco” para los alcaldes.

Va por preparación de uniformados

Foto: Especial

Xóchitl Gálvez propuso, en este fortalecimiento de las corporaciones, impulsar la creación de la Universidad Nacional para la Seguridad, para que todos los policías cuenten con la capacidad técnica, con una formación homologada. Además, duplicarán el número de elementos en los estados y municipios de alto riesgo.

También comentó que para garantizar la justicia se duplicarán los ministerios públicos y fortalecerán el Poder Judicial; resaltó que uno de los puntos importantes será fortalecer la aplicación de la justicia cívica, que puede ayudar a bajar el trabajo en los Ministerios Públicos.