Un voto por Xóchitl es un voto por México

El próximo 2 de junio será una fecha histórica para la democracia de nuestro país. La elección mas grande de la historia tendrá como resultado a la primera mujer presidenta de México.

La responsabilidad no es menor, a nivel federal se elegirá a la presidenta del país, 128 senadurias y 500 diputaciones. A nivel local 9 gubernaturas, 1,802 presidencias municipales, 14,764 regidurías, 1,975 sindicaturas, 431 concejalías, y 1,098 diputaciones locales.

La democracia libre, como estilo y responsabilidad en la vida de las y los mexicanos en este momento coyuntural, exige el despertar de conciencia, así como, la solidaridad y empatía entre toda la ciudadania que buscamos el bien de nuestro país.

Las opciones son claras, o continuamos con la corrupción, la inseguridad desbordada, la destrucción de instituciones, falta de medicamentos, las mentiras de Pemex, obras inconclusas, las catástrofes en el metro, Acapulco, la construcción de los trenes, la educación decadente, la militarización del país y la indolencia ante las víctimas, entre muchas otras, o decidimos por un México con esperanza, vida, verdad, libertad, paz y justicia, que sepulte la polarización y reconcilie al país, donde se respete y cumpla la ley, un México que apoye y cuide a las mujeres, a los jóvenes, niños y personas adultas mayores, un México con vacunas y medicinas, con progreso, vanguardia y tecnología, Un México con seguridad pública civil con policías profesionalizados y bienestar en cada familia, en resumen, un México Sin Miedo.

Tenemos un gobierno enfermo que dedica todo su tiempo a ocultar su propio mal, a tratar de demostrar que nada pasa, que todo va mejor que antes y que puede ir mejor si continúa.

El gobierno enfermo altera la realidad, la propia y la ajena, miente compulsivamente todas las mañanas, se encoleriza contra cualquiera que señale sus errores, amedrenta a quien le dice la verdad, grita, se vuelve agresivo y tirano, como no puede cambiar él mismo, pretende que todos los demás cambien, el gobierno agoniza y enloquece.

Somos casi 99 millones de personas las que decidiremos el futuro de nuestro país, de ellas, 51 millones 335 mil 588 somos mujeres, deberíamos ser más, pero lamentablemente han muerto o desaparecido a consecuencia del desprecio, olvido e irresponsabilidad de este gobierno, por eso, como cada año, el próximo 8 de marzo inundaremos las calles y saldremos a exigir seguridad, sin embargo, será un año más de amurallarse en su palacio, y esto no cambiará si continúan en el poder: Su “estrategia” de seguridad nunca ha funcionado, no será diferente, nos toca cuidarnos entre todas. Somos millones de madres, hijas, hermanas, esposas y todas queremos vivir seguras y en paz, por aquellas que ya no están, por las que no pueden aún decidir, votemos con conciencia, votemos por quien sí nos escucha y nos ve.

¡Votemos este 2 de junio, votemos por México, votemos Xóchitl!

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN