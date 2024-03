Critica Máynez "ocurrencias" de Xóchitl Gálvez: "no sé si vaya a sacarse más sangre o a proponer otra carcelota"

Durante su visita a Villahermosa Tabasco, el candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, criticó la campaña de Xóchitl Gálvez, abanderada de Fuerza y Corazón por México, en la que aseguró que no ve seriedad y cuestionó qué "ocurrencias" llevará al estado, en su visita programada para este miércoles.

"No sé que se le vaya a ocurrir hoy a Xóchitl, si sacarse más sangre, si otra 'carcelota'. No veo seriedad, no veo una propuesta de país y además la veo cada vez más rodeada de personajes impresentables", aseguró, recordando que Gálvez visitará la entidad el día de mañana.

Respecto al rechazo de Gálvez sobre recuperar el modelo de seguridad de Felipe Calderón, Álvarez Máynez acusó que la candidata del PAN, PRI y PRD fue a "pedirle su bendición" al expresidente en Madrid y que propone a los mismos funcionarios de su administración.

Consideró que las campañas de sus contrincantes están dejando que desear, pues son predecibles, aburridas y "solamente le hablan a un sector de la población".

Sigue leyendo:

Él es Jorge Álvarez Máynez, el candidato a la Presidencia en una contienda que se perfila entre mujeres

Reconoce Álvarez Máynez diferencias de forma con Alfaro, pero ve más coincidencias

Agradece protección de las Fuerzas Armadas

Cuestionado por los medios de comunicación, Álvarez Máynez confirmó que recibe apoyo de las fuerzas armadas y adelantó que el próximo lunes se reunirá con la Conferencia del Episcopado Mexicano para presentarles su propuesta en materia de seguridad, en la cual busca acabar con la delincuencia en México a través de la prevención y agilizar la función de los Ministerios Públicos de México.

"Tenemos protección del Estado mexicano, tenemos un dialogo con el Gobierno federal, con la Secretaría de Seguridad. Le agradezco mucho a las Fuerzas Armadas su compañía en esta campaña, yo confio en las Fuerzas Armadas", dijo.

Asegura que escuchará las propuestas que tienen no solamente la iglesia y los jesuitas, sino también los laicos, pues dijo que han hecho un trabajo profundo de diálogo con las comunidades y las víctimas afectadas.

Tras ofrecer una entrevista, Jorge Álvarez sostuvo una reunión con mujeres empresarias y posteriormente visitó a estudiantes universitarios. Por la tarde se espera que realice una asamblea a puerta cerrada con militantes de Movimiento Ciudadano.