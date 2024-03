Reconoce Álvarez Máynez diferencias de forma con Alfaro, pero ve más coincidencias

Guadalajara.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reconoció que hay ciertas diferencias de forma en cuestión política con emecistas jaliscienses, especialmente con el actual gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pero confía en que se resolverán en el transcurso de la campaña y quizás hasta terminará poniéndose los tenis "fosfo-fosfo’".

“Ya se los pondrá (los tenis naranja), él tiene su estilo… Vamos a platicar con ellos, vamos a revertir las tendencias de la contienda presidencial. He platicado en alguna ocasión y vamos a seguir platicando. Hay diferencias de forma, pero en el fondo hay muchas más coincidencias. No me preocupa”, aseveró a su llegada a las instalaciones de la Universidad Jesuita ITESO, en su cuarto día de campaña.

Visita Jalisco por segunda ocasión en su campaña

Álvarez Máynez dijo que en Jalisco se siente “bien recibido” y subrayó que respeta el liderazgo logrado por el mandatario jalisciense, quien recientemente criticó la "banalización" de la política que hace Movimiento Ciudadano, por lo que aseguró que él no es "fosfo-fosfo", no es "lo nuevo" ni es "arráncate, compadre".

“Lo respeto, Enrique (Alfaro) tiene mi respeto, ha hecho un gran gobierno. Me da mucho gusto ver este Estado transformado en materia de movilidad, de transporte público, infraestructura y salud. Yo tengo respeto por Enrique Alfaro y voy a seguir dialogando con él”, agregó.

Acompañado de Clemente Castañeda, Álvarez Máynez agradeció al abanderado emecista a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus que haya estado en el evento de arranque de campaña en el municipio de Lagos de Moreno. Dijo que ya tiene “un acuerdo con la secretaria de Seguridad Pública a nivel federal, Rosa Icela Rodríguez, dándole seguimiento al tema de seguridad”.

Ve horror por la violencia en el país

Foto: Especial

En el Auditorio Pedro Arrupe, en su Alma Mater donde estudió Negocios Internacionales, externó que es inadmisible el horror que viven los mexicanos en materia de seguridad y desaparecidos.

“Cuando estudiaba aquí comenzó la guerra contra el narco con Felipe Calderón… se decía: ‘se matan entre ellos, esa era la respuesta oficial a los niveles de violencia. En algo andarán metidos. El padre Joaquín Mora ¿en qué andaba metido? El país se convirtió en un escenario de horror y de tragedia, cada vez es más difícil de revertir”, aseveró.

El candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que el país se ha convertido en un escenario de horror, pues la violencia en México va en aumento.

“México vive una etapa de horror, cientos de miles de asesinatos. No habíamos tenido una época tan violenta desde la Revolución mexicana y, además, una escala de impunidad… pero lo que diríamos es que es inadmisible normalizar el horror en el que vive este país”, señaló.

Critica propuestas punitivas, como construcción de cárceles

Foto: Especial

Asimismo, apuntó que este problema no se resuelve aumentando los castigos a delincuentes o haciendo las cárceles más grandes, ya que eso genera grandes costos y ningún beneficio.

El problema en México es muy distinto a eso, y aumentar penas, o aumentar cárceles no genera ningún tipo de beneficio, es muy costoso, es muy caro el sistema penitenciario en el país, pero además desde las cárceles se está cometiendo delitos de extorsión, por ejemplo.

Por ello, Álvarez Máynez sostuvo que entre sus propuestas se encuentra una estrategia que conlleva la paz, la seguridad y la justicia y dijo, “en vez de pensar en carcelotas, vamos a hacer una academia nacional de mandos policiacos que nos permita revertir esta tendencia, pero también acercar la justicia a la vida cotidiana de las personas”.

Se dijo consciente que sus declaraciones sobre el tema de inseguridad durante la campaña estarán manipulándose, como parte de la guerra sucia “pero, está bien son las reglas de la contienda”.

Se pronuncia a favor del nearshoring

Foto: Especial

Frente a los jóvenes asistentes a su plática, también señaló la importancia de promover más el trabajo del nearshoring, esto con el objetivo de generar mejores empleos y que sean bien pagados.

“Vamos a impulsar un modelo de prosperidad que sí aprovechen la imagen que está el país. Por supuesto que el fenómeno de nearshoring, de la relocalización va a ser una oportunidad para el desarrollo de México, yo estoy muy orgulloso de que Jalisco y Nuevo León sea el número uno y el número dos a nivel nacional en generación de empleos, en generación de empleos bien pagados, en atracción de inversiones, pero a eso hay que sumarle todavía más”, mencionó.

Agregó que este fenómeno tiene que estar de la mano con el compromiso del cuidado del medio ambiente, con la sustentabilidad y con la equidad en el desarrollo de todo el país.

Perfila visitar 50 universidades

Foto: Especial

El abanderado naranja a la Presidencia de la República ante estudiantes de la Universidad Jesuita ITESO expuso sus propuestas políticas a favor de los jóvenes y la educación.

“Es muy simbólico para mí que la universidad en la que estudié sea la primera en recibirme. En estas aulas aprendí para desarrollar la capacidad de acordar, es necesario debatir. Enfrentar crítica y cuestionamientos, hay vida, hay pasión en las universidades, hay que aprovechar las campañas presidenciales para escuchar a las generaciones que tienen que alzar la voz”, dijo al tiempo de anunciar que con su proyecto México Nuevo con tres ejes transversales para enfrentar los retos del país, y para ello, visitará 50 universidades durante los próximos tres meses.

Lamentó que se haya eliminado que los grandes investigadores no puedan ejercer su vocación trabajando para el Estado Mexicano, que se haya disminuido el presupuesto para investigación y para becas Conahcyt.

“Hay que apostarle a la educación superior. Yo creo que un estudiante del ITESO, de una universidad privada, tiene también derecho a una beca”, dijo y agregó que las familias invierten lo que el Estado se está ahorrando.

Con información de Fernanda García