Carga Alfaro contra MC tras designación de candidato: "si ese es el camino que deciden tomar, allá ellos"

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cargó contra su partido, Movimiento Ciudadano, luego de que se anunciara que el diputado Jorge Álvarez Máynez será la apuesta de los naranjas para la contienda presidencial y advirtió que "si ese es el camino que la dirigencia nacional decide tomar, allá ellos".

A través de su cuenta de X, criticó la forma en la que se realizó el anuncio y que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se asumiera como el líder del partido para dictar instrucciones desde una mesa con cerveza y botanas.

"Ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir", escribió.

Usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, dice

El mandatario jaliscience consideró que "no son líderes de este proyecto" quienes "usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad".

Dijo sentir pena por lo que ocurre al interior del partido "porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente, y porque creo haber sido parte importante de la construcción de lo que hoy están destruyendo".

Llama a definirse a representantes del partido en Jalisco

En el caso de Jalisco, consideró que quienes representan el movimiento en la entidad deberán decidir qué hacer al respecto pues en su decisión se juega el futuro del estado.

Estoy seguro de que lo harán muy bien poniendo por delante los principios y valores que nos permitieron ganarnos la confianza de nuestra gente.

El tuit aparece al tiempo que Movimiento Ciudadano realiza su sesión permanente, en la que definirá su plataforma electoral y se espera el registro oficial de Jorge Álvarez, evento que se realiza en la Ciudad de México y en el que destaca la ausencia del gobernador jaliscience.

No me equivoqué al no ir por la presidencia, afirma

El gobermador de Jalisco descartó meses atrás ir por la Presidencia. Foto: Especial

Reiteró que su postura, fijada hace seis meses, de no buscar la Presidencia fue correcta, pues el rumbo actual del partido no coincide con las bases sentadas en Jalisco "para hacer un proyecto de alcance nacional, competitivo, serio, basado en la idea de los buenos gobiernos, de la política como instrumento de transformación". Agregó que mantendrá su dignidad y congruencia, al tiempo que se concentra en su último año como gobernador.

"Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia de la república. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué", afirmó.