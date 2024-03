Ni siquiera hay que tirar balazos para combatir al crimen organizado, sólo aplicar la ley: Xóchitl Gálvez

La candidata a la Presidencia de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que para combatir al crimen organizado “ni siquiera hay que hacer tanto” y “no es necesario tirar balazos”, pues sólo hay que aplicar la ley.

Al estrenar su conferencia de prensa “Sin miedo a la verdad” desde la Ciudad de México, puso como ejemplo el caso de Fresnillo, Zacatecas, en donde aseguró que se podría detectar con inteligencia a los “cuatro o cinco extorsionadores” que hay para detenerlos con inteligencia y operativos.

“Ni siquiera hay que hacer tanto, ni siquiera hay que mandar a enfrentar al Ejército a balazos con los delincuentes, hay que aplicar la ley; y aplicar la ley no significa agarrarlos a balazos, no significa matarlos (...) ¿Tú crees que no puedes detectar los cuatro o cinco extorsionadores que hay en Fresnillo? ¿con inteligencia no los pueden agarrar?”, cuestionó.

Pone como ejemplo recuperación del Panteón Dolores

Al inaugurar su Conferencia Sin Miedo a la Verdad, la candidata del PAN, PRI y PRD puso como ejemplo un caso que enfrentó cuando fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo y una “bandilla” tenía controlado el Panteón Dolores, desde donde vendían cadáveres y "destazaban" autos.

Aseguró que en coordinación con el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, realizaron un operativo con los granaderos. Detalló que varios de los elementos no querían entrar por creer que se trataba de algo “satánico”, por lo que recordó que ella misma encabezó la acción.

“Agarré el huacal y lo tumbé yo manejando (...) se sacaron a los delincuentes. Eso es tener decisión, eso es tener ovarios, no tiré un sólo balazo en el Panteón Dolores. El país necesita a una mujer con una mano firme para alcanzar la paz y seguridad, no se trata de agarrar a balazos”, recordó.

Niega que su estrategia sea la guerra de Calderón

Al remarcar que en su plan pretende que el Ejército se retire de las labores civiles y en cambio se le instruya recuperar el territorio controlado por el crimen organizado, aclaró que no será la guerra de Calderón ni los abrazos a los delincuentes del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes tampoco les echará la culpa por el tema de inseguridad.

“(Claudia Sheinbaum) le quiere seguir dando abrazos a la mamá de Ell Chapo y yo no voy a consentir al Chapo. No es la guerra de Calderón, lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las Policías Municipales (...) no voy ni con la guerra de Calderón, ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO”, aseguró.

La candidata defendió sus 15 puntos de propuesta en materia de seguridad, entre los cuales están actuar con mano dura, y se acabó esa estrategia de los abrazos, además se hará un mayor uso de la tecnología y la inteligencia para detener a los delincuentes.

Asimismo, propuso mantener al Ejército en tareas de seguridad pero en el marco de la ley, así como impulsar más apoyo a policías con salario digno de 20 mil pesos mensuales, para que todos los policías estén en la clase media y duplicar el número de ministerios públicos y juzgadores locales en el país.

En el punto seis, Gálvez Ruiz propone volver a la Guardia Nacional una verdadera guardia y Nacional, ya que actualmente tiene muy pocas detenciones, además de aumentar de 150 mil a 300 mil elementos.