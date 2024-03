Pide Xóchitl Gálvez a AMLO abrir puertas de Palacio Nacional para evitar escenas de violencia

Como "preocupante" calificó Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia por Fuerza y Corazón por México, las escenas de violencia que se registraron en Palacio Nacional con los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. De visita en Villahermosa, Tabasco, la abanderada presidencial del PAN, PRI y PRD indicó que la cerrazón del Jefe del Ejecutivo le ha provocado muchos problemas, que puede solucionar sencillamente abriendo las puertas a quienes se lo piden.

“Realmente preocupante, no me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación, pero sería tan sencillo que el Presidente les abriera las puertas a las personas”, indicó.

Lo único que pedían era ser escuchados

Gálvez Ruiz indicó que López Obrador, debe reunirse ya con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal rural “Isidro Burgos”, y contarle la verdad de lo que pasó en Iguala, Guerrero.

“Lo único que pedían era un encuentro con el Presidente, lo único que pedían era ser escuchados y que el Presidente les diga la verdad, tan fácil que es que el Presidente les diga qué pasó y si la verdad, él la sabe, pues creo que los papás la van a entender y en ese sentido pues, creo que sería lógico que el Presidente les abriera las puertas a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”, dijo.

La senadora panista con licencia expuso que van a presentar una denuncia en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por meterse en el tema electoral con el informe sobre “Violencia Política”, en el que habla bien de la candidata Claudia Sheinbaum y acusa de presuntas agresiones al derecho a la democracia por parte de la abanderada opositora.

“Están haciendo uso de recursos públicos para favorecer a una candidata. Eso es indebido. ¡Qué pena! Qué pena que la señora Ibarra que llegó con dos votos robados, a mí me consta cómo se robaron dos votos, los de Morena, para ponerla de Presidenta, pues la verdad es que no tiene autoridad moral y que se deje de meter en elección y que investigue a realmente los violentadores de derechos humanos que hay en el país”, indicó.

Considera que tabasqueños están desencantados

Xóchitl Gálvez, indicó que los tabasqueños están desencantados con la actuación de Andrés Manuel López Obrador, no solamente porque no ha cumplido con lo que prometió, sino porque no ha mejorado las condiciones en las que viven actualmente todos los mexicanos.

“Desencantados de Andrés Manuel, muchos de ellos que votaron hoy entrevisté a un señor que la vez pasada tenía su hijo hospitalizado que no lo podían operar porque le pedían 26 mil pesos y me dice yo le di seis de seis votos y vea. No. Mi hijo no era atendido en el sector salud o sea hay mucha queja del tema de seguridad Tabasco no era lo que era”, aseguró.

Afirmó que hoy, Tabasco está peor que hace seis años en materia de seguridad. Indicó que Cárdenas, es una ciudad complicada y en la entidad no había asesinados embolsados, ni fuerzas clandestinas como las que se viven actualmente.

¿Cuál es la agenda de Xóchitl Gálvez este miércoles 6 de marzo?

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición "Fuerza y Corazón por México" integrada por el Partido Acción Nacional-Partido Revolucionario Institucional-Partido de la Revolución Democrática, estará de visita en Tabasco.

Xóchitl Gálvez tendrá dos eventos en el estado bastión de Morena y entidad natal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La candidata de Fuerza y Corazón por México estará en el Parque Benito Juárez en Villahermosa a la 1:10 de la tarde.

Posteriormente a las 5:00 de la tarde estará en el Parque Central de Cárdenas.

