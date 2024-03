Exige PRI a autoridades sanciones y no sólo "regaños" contra AMLO por interferir en elecciones

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional, exigió a las autoridades electorales que más que regaños, le apliquen la ley al Presidente Andrés Manuel López Obrador y los mandatarios estatales de Morena que se entrometen “cínicamente” en las elecciones.

En entrevista realizada en la Cámara de Diputados, “Alito” Moreno indicó que la gente de la llamada Cuarta Transformación, sólo busca cómo seguir violentando la normatividad electoral, y lo más trágico de este gobierno, dijo, ya perdieron toda la vergüenza para mentir sistemáticamente

“El Presidente de la República, el gobierno metido de cabeza en la elección, tratando de inferir en la elección, de manera abierta, sistemática, ya no les importa, no respetan la ley, todo lo que están haciendo está en contra de la ley, y luego a veces escucho que dicen "es que el Tribunal y el INE regañaron al presidente o a un gobernador"; no, hay que aplicarles la ley porque están violando la ley, esto es inequidad en la elección eso es desvío de recursos públicos y lo que debe es hacerse a un lado, y que las y los mexicanos decidan”, expuso.

Critica resultados del Gobierno federal

El también diputado federal expuso que “este es un gobierno incapaz, incompetente, está destruyendo la posibilidad de construir siempre el diálogo por México. Su convocatoria a la polarización ha sido permanente, 5 años de fracaso, una política de seguridad pésima, no hay resultados en salud, no hay resultados en educación y en el caso de la elección vemos nosotros la permisividad del gobierno de la República con el crimen organizado”.

Indicó que en más del 60 por ciento del territorio nacional no se puede transitar debido a la violencia, sobre todo en estados como Chiapas y Guerrero en donde han pretendido utilizar esta tragedia lamentable que ocurrió en Guerrero hace unos años con los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa.

Rubén Moreira adelanta acciones

Foto: Especial

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, también denunció la intromisión del López Obrador en el proceso electoral, para los cual, presentarán las impugnaciones correspondientes, pero señaló que aún con toda esta situación, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez será la ganadora.

“Xóchitl va a triunfar en las urnas. El problema es que se está violando la neutralidad gubernamental, que es uno de los principios que rige nuestro derecho electoral, y bueno, obviamente nadie se va a dejar. Cuando él hace una intervención en la mañanera pues se va a presentar una impugnación o una acción y veremos en qué termina esto”, comentó.

Precisó que desde el 2021, el jefe del ejecutivo ha estado interviniendo en los asuntos electorales, y hoy, él juega el papel de contención para evitar que Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, tenga que entrarle a los temas duros.