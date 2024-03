Critica Mario Delgado que Iglesia no distinga entre política de seguridad de AMLO y las de Peña y Calderón

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado expuso que la candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum encontró coincidencias en las propuestas en materia de seguridad de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sin embargo hay diferencias porque no hacen una distinción entre la política de seguridad de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con el de Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México, el líder morenista señaló que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se cambió la estrategia para atender las causas que generan la inseguridad y la violencia y no el enfoque de guerra y punitivo de otras administraciones.

“Es muy importante que nuestra candidata haya estado ayer en el evento de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la invitan, le proponen un documento amplísimo con más de 100 propuestas divididas en siete ejes que ella estudia analiza, y bueno en un documento tan extenso y en un tema tan complejo como es la seguridad evidentemente tienes coincidencias y tienes diferencias. ¿En qué diferimos? fundamentalmente en que no hacen una distinción entre la política de seguridad que hubo con Calderón y con Peña, y la política de seguridad que estableció nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde hay un claro cambio de estrategia para dejar la guerra e iniciar la construcción de la paz”, explicó.

Asegura que no son iguales y los resultados son diferentes

Mario Delgado rechazó que se le dé un trato igual a la política de seguridad de los gobiernos neoliberales que sembraron la guerra, y a la política de seguridad del presidente López Obrador de atención a la causas que generan la inseguridad.

Entonces en eso no coincidimos, en ese diagnóstico, se tratan 18 años como si fueran iguales, no somos iguales, pero además las estadísticas dicen que hay resultados diferentes, entonces esa es una primera diferencia.

El líder de morena señaló que “la gran coincidencia es que sólo hay dos opciones rumbo al 2024, a la elección del 24, la propuesta de la derecha, que es la estrategia de Calderón, la estrategia de la guerra, es decir, propuso las megacárceles la candidata (Xóchitl Gálvez), con eso arrancó su campaña (...) tal vez lo que quería era construir una mansión a García Luna, eso es lo que propone, y ahí la iglesia no coincide en eso porque no es parte de sus propuestas. Entonces tenemos coincidencia en la visión de la construcción de la paz, de ir a las causas que han generado la violencia, y no el enfoque punitivo, el enfoque de guerra que estaba proponiendo la candidata del PRI y del PAN”.