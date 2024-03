AMLO llama “hipócritas” a candidatos que firmaron acuerdo por la paz y encabezan “guerra sucia”

Sin decir nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “hipócritas” a quienes aspiran a la Presidencia de la República que firmaron el pasado lunes el “Compromiso por la Paz” con la Iglesia Católica y a la par promueven la “guerra sucia” en el marco de las presentes campañas electorales.

El Presidente de la República también se dijo en desacuerdo con el diagnóstico sobre la inseguridad en el país que maneja la Iglesia Católica, igual que lo manifestó la candidata presidencial de su movimiento, Claudia Sheinbum al firmar dicho compromiso.

"No estoy de acuerdo con eso. Desde luego yo respeto mucho a las iglesias, soy muy respetuoso de todas las creencias. Pero políticamente no estoy de acuerdo que se quiera crear un ambiente que no existe”, dijo.