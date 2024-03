En EU tienen que aprender a respetarnos: AMLO

Los candidatos en las elecciones de Estados Unidos que ataquen a México y a los mexicanos van “a tener respuesta porque tienen que aprender a respetarnos”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la Mañanera de este martes en Palacio Nacional, el mandatario federal refrendó que mantendrá su postura de pedir a los paisanos que no voten por los antimexicanos, aun cuando se trate de los presidenciables como Donald Trump.

“Claro que el que no respete a México va a tener respuesta porque tienen que aprender a respetarnos, sea quien, del partido republicano o del partido demócrata porque nosotros respetamos a los republicanos y demócratas. No somos como los conservadores”, dijo.

Para decir que “no pasa nada” si Donald Trump está al frente de la Presidencia de Estados Unidos, López Obrador recordó cuando ganó el republicano en 2016 contra Hillary Clinton.

“Cuando gana el presidente Trump esa noche salgo a decirle a la gente: no va a pasar nada. Porque había el riesgo por la irresponsabilidad de esta gente, porque así son los conservadores, además de corruptos, insensatos, salgo a decirles no va a pasar nada, ahí está en mis redes y no pasó nada. Hay que estarles recordando cosas”, dijo.

