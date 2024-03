AMLO acusa censura en su contra y prevé "fraude electoral" desde el Poder Judicial

Desde el atril de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en respaldo al grupo conservador, las autoridades electorales y judiciales preparan un “golpe técnico” o un “fraude electoral” para las elecciones presidenciales del 2 de junio próximo, pues dijo que están viendo encuestas que los ponen muy nerviosos.

En ‘la mañanera’ de este martes, afirmó que lo están usando a él para justificar el fraude, pues quieren armar una lista de las supuestas “infracciones” que él cometa al violar la veda electoral en los próximos meses.

López Obrador afirmó que es utilizado para justificar un fraude electoral

“Ellos pueden calumniar libremente y yo no puedo ejercer mi derecho de réplica, mi libertad o mis funciones como presidente que tengo que garantizar que el país se desenvuelva en un país o ambiente de justicia, de legalidad, de democracia, pero así están.

“Quién sabe qué encuestas están viendo, quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos. Van a dar un golpe de Estado técnico, van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial, le van a hacer caso a Claduio X. González, a José Ramón Cossío, Castañeda, Aguilar Camín, etcétera. Está interesante, dónde están los demócratas”, respondió.

AMLO lamenta censura a sus declaraciones

Lo anterior, López Obrador lo dijo luego de que acusó que hay una “campaña sucia” en su contra con el #AMLONarcoPresidente y sostuvo que gobiernos estatales y otros actores que tiene ubicados están financiando dicha estrategia. Reiteró que en los próximos días los exhibirá públicamente.

Enfatizó que es “sin duda una guerra sucia que tiene que fondo la elección”, pues nunca había visto a los jueces tan activos.

“Ya no puedo hablar de ciertos periodistas, los jueces me lo prohibieron; me están pidiendo también de una señora que no puedo hablar, que también borre unos tuitéreres pasados.

“Jueces del poder judicial, incluso todavía están por noticiarme, ya lo hicieron, de que yo no hable nada del poder Judicial con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van”, afirmó.

