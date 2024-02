Alcaldes y diputados de la CDMX solicitan licencias temporales y definitivas para hacer campaña

A unos días de iniciar de manera formal y oficial las campañas electorales, el pleno del Congreso de la Ciudad de México autorizó las solicitudes de licencia de al menos tres alcaldes de la capital y un legislador, quienes competirán por un cargo de elección popular.

Sandra Cuevas Nieves solicitó licencia definitiva para separarse de su encargo como alcaldesa de Cuauhtémoc a partir del 1 de marzo, fecha en que inician las campañas electorales, pues busca ser senadora por Movimiento Ciudadano. Anunció que será el titular de la Unidad Administrativa de Gobierno, Raúl 0rtega Rodríguez, quien asuma provisionalmente la titularidad de la demarcación.

Sobre esta petición, la diputada del PRI, Maxta González aplaudió que Cuevas Nieves “por fin se va de la alcaldía”, no obstante, dijo quedó a deber mucho a los vecinos en materia de reencarpetamiento, mejora de estructura pública, rehabilitación de mercados públicos, entre otros.

Mientras que José Carlos Acosta anunció que se separa definitivamente de su cargo como alcalde de Xochimilco a partir del 1 de marzo, y es que busca ser diputado federal. Por ello, dijo que es necesario tomar esta decisión.

Berenice Hernández busca reelección

Berenice Hernández Calderón solicitó al pleno legislativo autorizar su licencia temporal para separarse del cargo de alcaldesa de Tláhuac, a partir del 3 de abril del año en curso pues busca con la bandera de Morena tener un segundo periodo al frente de la alcaldía Tláhuac.

En el documento, Hernández Calderón señaló que durante los 60 días naturales en los que estará ausente será Roberto Mejía Méndez, actual director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, quien en encargará del despacho de los asuntos de la administración y política de la demarcación territorial.

“Desde el inicio de mi encargo, he trabajado con el firme propósito de contribuir al movimiento de la cuarta transformación, buscando siempre el bienestar de nuestra comunidad y la justicia social. Creo firmemente en los principios de este movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Estos principios han guiado cada una de mis decisiones y acciones durante mi gestión”, señala.

Circe Camacho buscará alcaldía de Xochimilco

Finalmente, la diputada petista Circe Camacho presentó su licencia para ausentarse por tiempo indefinido de sus labores legislativas a partir del 25 de marzo y es que fue seleccionada como la abanderada de Morena para la alcaldía de Xochimilco.