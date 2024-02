Sandra Cuevas ya es candidata de Movimiento Ciudadano al Senado; encabeza fórmula

Arropadas por el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, y Alejandra Barrales, exlíder del Partido de la Revolución Democrática, recibieron hoy su constancia como candidatas al Senado de la República.

En el caso de Alejandra Barrales quedó inscrita para encabezar la primera fórmula al Senado y Sandra Cuevas la segunda, ambas por la Ciudad de México.

Sigue leyendo:

Revela Sandra Cuevas su futuro político tras no ser considerada a reelección en Cuauhtémoc

Levantaré voz frente a injusticias: Álvarez Máynez

"Me corrieron por decir lo que son"

Foto: Cuartoscuro

En la sede nacional de MC, Sandra Cuevas sostuvo que los ciudadanos le han dado la confianza a los mismos de siempre, y refirió que a ella la corrieron de la alianza opositora conformada por el PAN, PRI y PRD, a pesar de ser, según dijo, la segunda mejor alcaldesa de la Ciudad de México.

“Siempre di resultados, siempre fui leal, fui honesta y me cerraron las puertas. Me corrieron por haber dicho lo que son el PAN, PRI y PRD: son amigos que se cuidan entre ellos, no les importa la ciudadanía, no les importa la gente, utilizan a la gente, utilizan a los pobres y a los que están padeciendo sólo para decir de que son los buenos y se disfrazan de que son los buenos, pero no son más que unos hipócritas”, expresó.

Agradece Barrales agradece confianza

Foto: Cuartoscuro

En su oportunidad, la exlegisladora Alejandra Barrales, quien fuera dirigente nacional del PRD, agradeció a quienes confiaron en ella y ofreció su experiencia, su preparación y la capacidad de dialogo para llegar a un Congreso que necesita consensos.

No tengo duda de que vamos a llegar y vamos a ganar para que a esta ciudad le vaya mejor y a la gente de esta ciudad le vaya mejor. Regreso a esta cancha por mi hija Máxima, porque quiero que mi hija se sienta orgullosa de su madre.

Barrales renunció al PRD en agosto de 2019, en medio de la salida de varios militantes de este partido político.

En el registro, también fue nombrado el exmorenista Gibrán Ramírez, quien recibió su constancia como candidato por una diputación federal por la Ciudad de México. Ramírez Reyes, quien incluso intentó ser presidente nacional de Morena, ya se había visto cercano al partido naranja en semanas anteriores.