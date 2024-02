Me invitaron sabiendo como soy: Sandra Cuevas explica cómo fue reclutada por Movimiento Ciudadano

Tras pasar del frente integrado por el PAN, el PRI y el PRD a Movimiento Ciudadano, para buscar con ese partido llegar al Senado de la República por la Ciudad de México, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que su comportamiento, principios y valores seguirán siendo los mismos.

"Me invitaron sabiendo como soy", aseguró, al tiempo que garantizó que mantendrá cercanía con la gente y que no piensa "ponerse máscaras" aunque a algunos les gusta y a otros no su comportamiento.

Admite que es un reto

En entrevista con Sandra Romandía, para El Heraldo Radio, dijo estar contenta por competir con Movimiento Ciudadano y aunque admitió que es un reto grande, consideró que es también una oportunidad para demostrar su importancia en la Ciudad de México.

Detalló que fue Movimiento Ciudadano, a través de su dirigente nacional Dante Delgado, quien la buscó para integrarse a su lista de candidatos, a pesar de no ser militante.

"Me dio el honor de tener una cita con él en su oficina, tuvimos un desayuno y me hizo la invitación", explicó.

Frente me castigó, acusa

Foto: Especial

Respecto al bloque del PAN, PRI y PRD aseguró que la castigaron por hacer cosas que en la política tradicional no se acostumbran, pues dijo que exhibió su corrupción y los malos tratos hacia sus integrantes.

Por ello, dijo, le cerraron todas las posibilidades por buscar la Jefatura de Gobierno y la reelección en la alcaldía Cuauhtémoc, a pesar de que aseguró que hubiera "arrasado" en la contienda.

Aunque explicó que dialogó con varios liderazgos, incluido el candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, aseveró que no hubo acuerdos pues "no hay palabra de honor". Del mismo modo, adelantó que mantendrá su trabajo en su propia organización política, que busca convertir en partido.