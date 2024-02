Sandra Cuevas sobre su postulación al Senado: "Conozco las necesidades de la gente y sé trabajar"

Sandra Cuevas, candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, dijo que trabajará mucho para lograr su objetivo que es llegar a la Cámara alta, en entrevista con Sergio y Lupita para El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

"la ventaja que tengo es que yo sí camino el territorio, conozco las necesidades de la gente y se trabajar"

Aseguró que para ella este año 2024 van a demostrar que pueden hacer algo diferente, se describió como una política no tradicional "pero me parece que he dado buenos resultados, he sido calificada como la segunda mejor alcaldesa de la Ciudad de México".

Sobre Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, quienes son las apuestas de Morena-PT-PVEM, Sandra Cuevas, dijo que lo que le dará ventaja es que su campaña será de propuestas aclaró que está interesada en mejorar las condiciones de vida de la población y agradeció a Dante Delgado.

"Estoy agradecida con el senador Dante Delgado porque me abrió las puertas para poder seguir dentro de la política", destacó Sandra Cuevas.

Sandra Cuevas destaca su labor al frente de la Cuauhtémoc

Sandra Cuevas destacó su labor al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, sostuvo que ha sido calificada como la segunda mejor alcaldesa de la Ciudad de México "mi alcaldía es la que mas trabajo ha generado" y también resaltó que es la que más establecimientos mercantiles abrió.