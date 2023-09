Marcelo Ebrard se queda en Morena: adelanta cuándo tomará su decisión

Este mediodía, el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la creación de su asociación civil "El camino de México", y aseguró que a partir del próximo 20 de septiembre iniciará con recorridos y reuniones con autoridades locales. Entre gritos de "¡Presidente!" y “¡Viva Marcelo!”, el excanciller aclaró que el nuevo movimiento no se trata de un partido, sino de una asociación civil, puesto que los partidos no se pueden formar en este momento.

“Hoy es un día que marca una nueva etapa (...) ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse y porque los pasos que vemos serán del movimiento”, expresó durante un encuentro a puerta cerrada con algunos de sus simpatizantes reunidos en el Ajusco.

El canciller presentó una inconformidad por los resultados de la encuesta de Morena. Foto: Cuartoscuro

Marcelo Ebrard se queda en Morena

En un encuentro con medios durante el encuentro en el Ajusco, la diputada Yeidckol Polevnsky seclaró que Ebrard se mantendrá en Morena, hasta que la comisión de honestidad del partido resuelva su queja, mientras echa a andar su asociación política.

"Lo que nos dice Marcelo es que seguirá luchando por los principios de Morena sean realidad, para que no se violenten los valores con los que nacimos. Marcelo lo ha dicho con mucha claridad: él metió una inconformidad a la comisión de honestidad y justicia la que esperamos le de el peso y respeto que merece Marcelo, porque él es alguien a quien hay que atesorar. El tema es la unidad, de sumar a los compañeros y compañeras en todo el país que lo apoyan. Queremos defender los principios, valores y ética de Morena y que eso lo hace muy bien Marcelo", comentó Polevnsky.

Según la diputada, Ebrard continuaría luchando por los principios de Morena. Foto: Cuartoscuro

¿Cuál será el futuro político de Ebrard?

El día de ayer, durante el segundo informe de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, su principal promotora en el municipio, Marcelo Ebrard Causabón sostuvo que hoy definiría su futuro político, es decir, si continuaría militando en Morena o no, luego de perder la encuesta en la que contendía a ser el Coordinador de la Defensa de la Transformación, misma en la que denunció presuntas irregularidades.

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ganó la encuesta interna de Morena, donde las 5 casas encuestadoras la colocaron como la favorita para ser representante del partido guinda. Con ello, desde el pasado 7 de septiembre es la nueva Coordinadora de la Defensa de la Transformación. No obstante, Marcelo Ebrard no estuvo de acuerdo y aseguró que ya no había espacio para él en Morena.

“Lo que nos queda claro es que en Morena no tenemos espacio después de lo de ayer”, aseguró el otrora canciller Ebrard Casaubón en entrevista con Radiofórmula, tras haber quedado debajo de Sheinbaum en las encuestas internas. El militante morenista aseguró: “Morena ya decidió, no tomó en cuenta lo que nosotros dijimos”, indicó, y agregó que este jueves tienen una reunión “para ver las opciones que tenemos frente a nosotros”.

