"Marcelo es mi amigo": AMLO descarta ruptura con Ebrard por el proceso interno de Morena

Este miércoles durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que él ya entregó la dirección del Movimiento de Transformación a Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una mujer "excepcional, extraordinaria y preparada".

"Es una mujer con muy buenos sentimientos y honesta, entonces estoy contento, y en el caso de Marcelo (Ebrard) ya lo dije también es mi amigo, mi compañero, lo estimo y no puedo opinar más", indicó.

El presidente dijo que los adversarios quisieran que hubiera una ruptura en el Movimiento, pero "no hay eso ni habrá", ya que, aseguró, el pueblo está a favor de la transformación.

El titular del Ejecutivo pidió a los periodistas presentes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional que realicen una encuesta en la que puedan recoger los sentimientos de la población, y no se dejen guiar por lo que dice Claudio X. González.

"En la democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide y ya no hay una oligarquía con fachada de democracia", expresó. Además, destacó que ya se acabó el "dedazo" y la "cargada".

El político tabasqueño evitó hablar del movimiento político de Marcelo Ebrard. Foto. Especial

AMLO evita hablar del movimiento político nacional que organiza Ebrard

El presidente evitó hablar del movimiento político nacional que organiza Marcel Ebrard tras los resultados de la encuesta en Morena.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que no puede emitir comentarios políticos porque ya entregó el bastón de mando a Sheinbaum, quien es la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación.

"Ya no puedo hablar de eso, solo comentar, porque me lo estás preguntando, además si me cepillan todos me tienen que ayudar ustedes, nada más decirte: yo ya terminé, ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia", señaló.