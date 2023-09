Marcelo Ebrard tiene un as bajo la manga

Se encendieron los focos rojos en Morena. Desde la noche del lunes dejó de ser un secreto a voces entre las corrientes del partido, que Marcelo Ebrard quiere poner contra las cuerdas a AMLO si no se resuelven a su favor las impugnaciones que hizo del proceso interno: acudiendo el 5 de noviembre al INE a presentar su registro como precandidato de Morena.

Resulta que el proceso que terminó el 6 de septiembre fue en los hechos y acreditado ante el árbitro electoral, para disputar la representación de la Coordinación de los Comités para la Defensa de la 4T. Todo mundo sabe que Edomex y Coahuila fue el ensayo para que llegado el momento se adelantaran los tiempos rumbo al 2024 y bajo el mismo proceso, sin violar la ley electoral, se tuviera a la candidata o candidato presidencial de Morena.

Pero nadie al interior ni de fuera de la 4T esperaba una rebelión de Ebrard, como la que encabeza a partir de su derrota, por lo que al romper cualquier acuerdo y desconocer los valores entendidos en su todavía casa, no hay nada que le impida por parte del INE meterse en la disputa interna ahora sí por la candidatura presidencial.

Solo expulsando del partido a Ebrard el lopezobradorismo podría impedir que llegue ese momento, pero ahora sí corren el riesgo de convertirlo en martir de la 4T. Mario Delgado y Arturo Durazo tendrán que hilvanar finamente la estrategia jurídica si es que no quieren que Ebrard les gane el duelo.

***

Gerardo Fernández Noroña quiso pasar ayer de agresor político a víctima al escandalizar y confundir a la opinión pública con un mensaje en sus redes donde afirma que fue inhabilitado de por vida para poder volver a buscar un puesto de elección popular porque el INE y el Tribunal Electoral se extralimitaron en sus funciones al sancionarlo por violencia política.

Quién sabe de dónde saco tal información el diputado del PT, pero sintiéndose en las nubes de la popularidad y de forma irresponsable sus afirmaciones sin sustento alertando además a decenas de compañeros suyos solo contribuyen a empeorar el ambiente e intentan desacreditar al INE. La información oficial obtenida por esta columna afirma que es una mentira la afirmación de Noroña: sus derechos políticos están a salvo a pesar de que sin pruebas vinculó a la entonces diputada Adriana Dávila con la trata de personas en Tlaxcala y le dijo que es una “boconada de la chingada”.

Se supone que tomó un curso de orientación para no ejercer violencia de nueva cuenta cumpliendo así la sanción impuesta por el Tribunal. En la lista de más de 349 personas sancionadas en Materia de Violencia de Género no está su nombre y de ahí solo dos personas perdieron sus derechos políticos debido a sentencias penales, el resto no porque solo tienen sentencia administrativa. Fernández Noroña debe una disculpa pública.

UPPERCUT: Samuel García, gobernador de NL, se promueve repartiendo entre sus contactos una encuesta propia donde hace ver que él es mejor candidato presidencial de Movimiento Ciudadano que Ebrard. ¿Es para que tome nota Dante Delgado?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ